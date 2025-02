Febraban prevê crescimento de 8,5% no crédito em 2025

Uma pesquisa recente realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) indica que a previsão para o crescimento da carteira de crédito no Brasil é de 8,5% para o ano de 2025. Este número representa uma revisão em relação à expectativa anterior, que previa um aumento de 9% para o ano corrente. Os resultados do estudo foram divulgados nesta segunda-feira, dia 17.

De acordo com dados do Banco Central, o crescimento da carteira de crédito em 2024 foi significativo, alcançando 10,9%. Entretanto, a Febraban observa que o novo cenário econômico tem gerado incertezas. “O resultado reflete a deterioração das condições econômicas, caracterizadas por uma inflação esperada mais alta e, consequentemente, uma elevação nas taxas de juros ao longo do ano. O desempenho real do crédito estará condicionado ao cenário fiscal e a outras variáveis que possam impactar essas expectativas”, afirmou Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da entidade.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 10 de fevereiro e ouviu executivos de 21 instituições financeiras. Os resultados mostram que uma expressiva maioria dos entrevistados (76,2%) antecipa que a taxa Selic ultrapassará 14,25% em 2025.

Em relação à taxa de câmbio, a expectativa é de uma leve desvalorização ao longo do ano, com o dólar podendo alcançar R$ 5,95 até setembro. Em comparação com a pesquisa anterior, as projeções sobre o câmbio agora indicam um cenário mais favorável em relação à expectativa anterior de que a moeda americana se manteria próxima do patamar de R$ 6.

Quanto à inflação, 47,6% dos entrevistados acreditam que ela ficará em torno de 5,5%. Por outro lado, sobre o Produto Interno Bruto (PIB), pouco mais da metade dos participantes (52,4%) continua projetando um crescimento em torno de 2% para 2025.