Como sair das dívidas do cartão de crédito

As dívidas de cartão de crédito são uma realidade para muitos brasileiros. Segundo a pesquisa Panorama Crédito no Brasil (Creditas, 2024), sete em cada dez brasileiros já se endividaram, sendo o cartão de crédito um dos principais motivos. Além disso, dados do Banco Central (2024) revelam que os juros do crédito rotativo chegaram a 438,4% ao ano, transformando pequenas dívidas em grandes pesadelos financeiros. Neste contexto, o diretor do Grupo KSL, Edemilson Koji Motoda, compartilha orientações para ajudar consumidores a sair dessa armadilha.

“A taxa de juros do crédito rotativo é uma das mais altas do mercado, o que exige do consumidor planejamento e disciplina. Não é apenas uma questão financeira, mas também de comportamento”, alerta Motoda.

Quando um consumidor paga menos que o valor total da fatura do cartão de crédito, ele automaticamente contrai um empréstimo — o chamado crédito rotativo. Após 30 dias, se a dívida não for quitada, ela é parcelada com juros que chegam a 185,8% ao ano, conforme o Banco Central.

“A conscientização é o primeiro passo para sair dessa situação. É fundamental reconhecer o problema e buscar alternativas para quitá-lo o mais rápido possível. Quanto mais tempo a dívida durar, maior será o impacto financeiro e emocional”, explica Motoda.

5 dicas práticas para sair das dívidas do cartão de crédito

Faça um diagnóstico financeiro completo

Antes de qualquer ação, entenda sua situação. Liste todas as dívidas, suas taxas de juros e os valores mínimos de pagamento.

Priorize as dívidas mais caras

As dívidas com juros mais altos devem ser pagas primeiro. Se o crédito rotativo está no topo da lista, foque em quitá-lo antes de qualquer outro gasto.

Negocie com o banco

Muitas vezes, as instituições financeiras estão abertas a negociações. Solicite um parcelamento com juros mais baixos ou renegocie as condições da dívida.

Reduza despesas não essenciais

Identifique onde é possível cortar gastos no dia a dia. Reduzir supérfluos e adiar compras grandes pode liberar recursos para o pagamento das dívidas.

Crie um plano financeiro para o futuro

Após quitar as dívidas, crie o hábito de planejar seus gastos com antecedência. Estabeleça limites para o uso do cartão e crie uma reserva de emergência.