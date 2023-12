Fazendeira pela 3ª vez, Jaquelline diz que sente falta de Lucas e torce pela saída de Black

Há duas semanas da final, conquistar o chapéu de fazendeiro pode ser um movimento decisivo em A Fazenda. E quem se deu bem numa prova emocionante envelopada pelo Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, foi Jaquelline Grohalski, que venceu e manteve Cezar Black, Nadja Pessoa e Yuri Meirelles na roça. Na Live do Fazendeiro, que rolou na madrugada desta quinta-feira (7) no app, Jaque comemorou muito a conquista ao lado dos amigos André Gonçalves e Márcia Fu.

“Foi uma prova linda, fácil, com coisas que o Kwai traz para a gente. Obrigada, Kwai, por esse momento”. Na hora de falar sobre as desvantagens do jogo, ela citou que, a essa altura, a principal é indicar alguém para a roça. E, por falar em roça, sua aposta sobre quem vai sair de A Fazenda nesta quinta é o rival Black. “Teve muitas coisas em que ele foi além no jogo, machucou e foi além. Toda vez em que teve poder, ele diminuiu o game das outras pessoas.”

O momento fofura foi quando a fazendeira foi perguntada sobre o que mais sentia falta de fora. Sem pestanejar, soltou: “O que mais sinto falta aqui dentro é o Lucas. Espero muito te encontrar no hotel quando eu sair daqui. Te amo, amor”. Ao relembrar o momento mais marcante, Jaque lembrou quando voltou da roça. “Neste momento, a Adriane Galisteu falou sobre a Amazônia e sobre Rondônia, meu Estado, foi emocionante”. Já sobre o maior aprendizado, disparou: “A coisa mais louca aqui dentro é a convivência, eu aprendi muito”.

Para finalizar, disse estar confusa sobre como as pessoas estão analisando seus movimentos dentro da sede. “Eu sou guiada pela razão e pela emoção na mesma medida. Eu sou muito intensa, sou do signo de gêmeos e bipolar, é por isso! Não sei como as pessoas estão vendo meu jogo, mas estou sendo eu mesma: sempre muito alegre quando alegre e muito triste quando triste.”

Conteúdos exclusivos de A Fazenda no Kwai

Toda quinta-feira, a partir das 00h45, após a prova que define o dono do chapéu da semana, ocorre a Live do Fazendeiro, com reprise às quintas-feiras, às 18h. Já às sextas-feiras, a partir das 21h, rola a Live do Eliminado da semana, comandada por Lucas Selfie. Em ambas as transmissões, além de acompanhar a conversa com os peões, o público pode interagir, enviando perguntas pelos comentários. Também, no perfil de A Fazenda no Kwai, o espectador pode escolher quais serão as próximas provas, decidir o Poder da Chama da semana e acompanhar conteúdos inéditos.

Ainda no app, os fãs da fazenda mais famosa do Brasil encontram uma aba especial do reality com muitos conteúdos, como a página especial do Kwai para a edição, os destaques do programa, os vídeos feitos pelos peões que estão dentro da sede, filtros, memes e muito mais. Outra exclusividade é o quadro “Pé na Estrada”, que acontece no perfil oficial da apresentadora Adriane Galisteu.