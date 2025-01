Faxineira de Hortolândia ganha R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista

Ao completar 50 anos, uma faxineira de Hortolândia recebeu uma ligação telefônica que mudará a história das suas próximas festas de aniversário. A notícia que ela recebeu? Havia acabado de ganhar R$ 1 milhão no sorteio de janeiro de 2025 da Nota Fiscal Paulista.

A primeira ganhadora do ano recebeu o cheque simbólico da 194ª extração do programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP), nesta quarta-feira (29), na capital. “Quero usar esse presente especial para terminar a construção da minha casa, pagar dívidas, garantir minha aposentadoria e ainda ajudar os meus três filhos”, disse emocionada.

Na cerimônia de premiação, o diretor de Atendimento, Gestão e Conformidade (DIGES), Márcio Bernardino, parabenizou as entidades e a ganhadora. “É gratificante premiar pessoas batalhadoras e entidades que desempenham um trabalho exemplar de doar tempo e disponibilidade para ajudar o próximo”, destacou.

Cinco entidades assistenciais do Estado de São Paulo também foram premiadas pela Sefaz-SP com o valor de R$ 100 mil para cada uma. Os seus representantes também compareceram ao evento.

A vice-presidente da Uniasec (União de Amor, Ajuda e Salvação em Cristo), de Campinas, Teuma de Fátima da Costa, disse que usará o valor do prêmio para investir em um consórcio com o objetivo de conquistar um imóvel e construir a sede própria da entidade que abriga provisoriamente cerca de 40 crianças e adolescentes de até 18 anos, cujas famílias não podem garantir seu cuidado.

“Os R$ 100 mil da Nota Fiscal Paulista serão destinados para manutenção das duas unidades de atendimento que nós temos, a Escola Especial de Educação Infantil e Fundamental e o Núcleo de Atendimento Terapêutico ao Autismo”, explicou João Ferreira de Araújo, presidente da Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba (AMAS), que há 30 anos presta assistência aos portadores do TEA (Transtorno do Espectro Autista) na região.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brodowski, outra entidade premiada neste mês, usará o valor do prêmio para custear salários dos profissionais especializados, além de adquirir equipamentos pedagógicos e garantir a manutenção da infraestrutura. Esse é o plano do presidente da entidade, Hélio Thomazella Júnior.

Para a Congregação das Missionárias de Cristo, que funciona em Jundiaí, os R$ 100 mil chegaram em “boa hora para atender uma necessidade emergente da entidade, que é a reforma do prédio onde as atividades são desenvolvidas, como a troca do telhado e calhas do pavilhão, assim como a pintura das áreas internas e externas”, comemora a madre Arlete Antônia Silva, presidente da Congregação que administra a Casa da Criança Nossa Senhora do Desterro, fundada em 1931. Hoje, a entidade acolhe 220 crianças de 2 a 12 anos com diversas oficinas de arte e cultura.

Reformar o telhado da sede é o planejamento do Lar Anália Franco, também de Jundiaí. O presidente, Miguel Annunciato Sobrinho, lembra que a entidade já havia sido premiada pela Nota Fiscal Paulista em maio do ano passado, quando usou os recursos para fazer uma boa reforma interna, além de aplicar parte do prêmio para investimentos futuros.

Sorteio de janeiro

Na 194ª extração da Nota Fiscal Paulista concorreram os cadastrados que efetuaram compras em setembro de 2024 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.

Em janeiro, entre pessoas físicas, condomínios e entidades, participaram do sorteio da NFP mais de 9,7 milhões de consumidores. Ao todo foram gerados mais de 116,5 milhões de bilhetes eletrônicos.