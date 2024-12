Sicredi encerra campanha Poupança Premiada com sorteio de R$ 1 milhão

Para incentivar o hábito de poupar e promover o planejamento financeiro, a campanha “Poupança Premiada Sicredi” premiou um associado da Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP com o grande prêmio de R$ 1 milhão. A apuração ocorreu em 16 de dezembro, na sede regional do Sicredi, em Curitiba (PR), com acompanhamento de auditores externos e internos. O sorteio especial encerra a 9ª edição da promoção, que registrou um recorde de participação: mais de 196 milhões de números da sorte gerados e mais de 1,1 milhão de participantes, abrangendo mais de 50% dos associados do Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Após a validação do sorteio, Edina Aparecida Pereira Gomes Roberto, de Carambeí (PR), recebeu o cheque simbólico na sede da cooperativa em Carambeí (PR) e expressou sua satisfação. “Eu fiquei muito feliz com a notícia, esse dinheiro chegou num excelente momento, pois temos planos de investir. Sempre acreditei que um dia eu iria ganhar”, celebrou.

O presidente da Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP onde a ganhadora do maior prêmio da campanha é associada, Marcio Zwierewicz, destacou o impacto transformador da campanha e o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento regional. “Entregar esse prêmio em nossa região é uma grande satisfação. Esse recurso terá um impacto significativo, fortalecendo a comunidade e promovendo o desenvolvimento sustentável ao seu redor. Não representa apenas uma conquista individual, mas também reflete nosso compromisso com o progresso coletivo”, comemorou.

Recorde de participação

A campanha gerou mais de 196 milhões de números da sorte (cupons eletrônicos para participação nos sorteios) e distribuiu R$ 2,5 milhões em prêmios para 222 poupadores nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Para a gerente de Desenvolvimento em Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná, iniciativas como essa são importantes para estimular a educação financeira, sobretudo por meio da caderneta de poupança, que é a modalidade de investimento mais popular entre os brasileiros. “Promover o hábito de poupar e reconhecer os associados com prêmios reafirma nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais próspera e igualitária”, afirmou.

Benefícios da poupança para comunidade

Os recursos captados pelo Sicredi retornam diretamente às regiões onde a instituição atua, ampliando linhas de crédito e impulsionando a economia local. Um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria com o Sistema OCB, revelou que o cooperativismo de crédito contribui para elevar o PIB per capita dos municípios em 5,6%, aumentar em 6,2% a geração de empregos formais e expandir em 15,7% o número de estabelecimentos comerciais. Ainda, a cada R$ 1 concedido em crédito pelo cooperativismo gera R$ 2,45 no PIB brasileiro, e a cada R$ 35,8 mil em crédito, uma nova vaga de emprego é criada no país.

Além dos benefícios diretos de poupar, os associados do Sicredi também participam da distribuição de resultados com base no volume de negócios realizados, conforme aprovado nas assembleias. “Investir na poupança do Sicredi oferece rendimentos ao associado e contribui para o desenvolvimento regional. O modelo cooperativo direciona recursos captados para o crédito rural e comercial, gerando um ciclo virtuoso de crescimento colaborativo”, conclui a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná.