Fávaro detalha abertura de novos mercados e declaração ministerial do G20 no “Bom Dia, Ministro”

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, é o convidado do “Bom Dia, Ministro” desta quarta-feira, 16 de outubro. O programa, coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva.

Na conversa com radialistas de várias regiões do país, Fávaro vai abordar com destaque a abertura de novos mercados e exportações. O Brasil, em 2023, abriu 78 novos destinos em 39 países, distribuídos pelos cinco continentes. Já em 2024, foram 180. No total, desde o início do governo, foram 258 novas possibilidades de comércio em 60 países.

Com o fortalecimento de laços no exterior, as exportações do agronegócio brasileiro, em 2023, atingiram o recorde de US$ 167 bilhões, aumento de cerca de 5% em relação a 2022. O setor foi responsável por quase metade das exportações brasileiras em 2023.

G20 AGRO – Fávaro também vai detalhar a declaração ministerial construída durante o Grupo de Trabalho da Agricultura do G20, no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Um total de 23 ministros e autoridades ministeriais, além de representantes de quase 50 países, chegaram a um consenso, depois de cinco anos, para a elaboração da declaração ministerial. O texto é orientado em 38 tópicos e dividido em quatro eixos temáticos, em que os ministros concordam na implementação de políticas voltadas à sustentabilidade da produção de forma a garantir a segurança alimentar e nutricional do planeta e, ao mesmo tempo, combater os efeitos das mudanças climáticas.

PLANO SAFRA — O Plano Safra 2024/2025, definido pelo ministro como mais eficiente, e o apoio ao agro brasileiro, com concessão de crédito rural e novas projeções, também estão na lista de assuntos do titular da Agricultura e Pecuária. Para impulsionar o setor agropecuário, o Governo Federal oferece linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para médios e grandes produtores. Neste ano, são R$ 400,59 bilhões destinados para financiamentos, aumento de 10% em relação à safra anterior. Ainda, os produtores rurais podem contar com mais R$ 108 bilhões em recursos de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), para emissões de Cédulas do Produto Rural (CPR), que serão complementares aos incentivos do novo Plano Safra. No total, são R$ 508,59 bilhões para o desenvolvimento do agro nacional.

EMBRAPA NO MT – Ainda será detalhada por Fávaro a primeira estrutura da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) da Baixada Cuiabana, no município de Nossa Senhora do Livramento, no Mato Grosso. Na próxima segunda-feira, 21 de outubro, será apresentada a Unidade Mista de Pesquisa e Inovação na região, planejada para alavancar o desenvolvimento regional. A região da Baixada Cuiabana compreende 17 municípios mato-grossenses vocacionados para a agricultura familiar, piscicultura, fruticultura, produção de alimentos territoriais e pequenos produtores de comunidades tradicionais.

