Fatec Itapira oferece cursos gratuitos de inglês e espanhol

Estão abertas as inscrições para os cursos básicos de espanhol e inglês da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itapira – Ogari de Castro Pacheco. As aulas serão realizadas em formato presencial na própria unidade, localizada na Rua Tereza Lera Paoletti, 590, no bairro Jardim Bela Vista, entre os meses de março e junho de 2025.

Espanhol

Coordenado pela professora Naely Iamarino Pizzi Cazarin, o curso de espanhol oferece uma abordagem comunicativa do idioma a jovens e adultos, a partir de 16 anos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente, nesta sexta-feira (14), das 17 às 17h30. Ao todo, são 20 vagas disponíveis. A listagem dos selecionados será divulgada até quarta-feira (19), no site oficial da Fatec Itapira: fatecitapira.cps.sp.gov.br. As aulas terão início na sexta-feira (21), às 17h30.

Inglês

O curso de inglês será conduzido pela professora Paula Renata Goulart Monteiro Borracini e destina-se a jovens e adultos com idade mínima de 16 anos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente na segunda-feira (17), das 19 às 19h30, até o prrenchimento das 15 vagas disponíveis. A lista dos selecionados será divulgada até sexta-feira (21) pelo site da unidade. As aulas terão início na segunda-feira (24), às 19 horas.

Matrículas

Para participar dos cursos, os candidatos devem apresentar um documento de identidade físico, além de doar um litro de leite e um quilo de alimento não perecível (exceto sal), que serão encaminhados a uma entidade assistencial do município.

A seleção dos participantes será realizada por meio de sorteio presencial, que ocorrerá no mesmo dia, logo após o encerramento das inscrições. A presença do candidato é obrigatória. Quem não estiver presente no momento do sorteio perderá a vaga. Mais informações podem ser obtidas no site da unidade.