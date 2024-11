Fãs transformam escadas rolantes de Las Vegas em arquibancadas

No mundo da Fórmula 1, onde a adrenalina corre solta e os campeonatos são decididos por frações de segundo, os fãs não medem esforços para acompanhar cada detalhe das corridas. No último domingo (24), o Grande Prêmio de Las Vegas nos Estados Unidos foi palco de uma demonstração dessa paixão. Embora o evento fosse realizado em um circuito de rua, com regras rígidas proibindo a parada de pedestres em locais que oferecem visão para a pista, os aficionados encontraram uma maneira criativa de contornar as restrições.

A cidade de Las Vegas, famosa por suas luzes e movimentação constante, possui várias escadas rolantes ao longo das ruas. De acordo com as regras locais, os pedestres podem utilizá-las desde que continuem em movimento. Aproveitando-se desta brecha, centenas de moradores e turistas transformaram as escadas rolantes em arquibancadas improvisadas para assistir à corrida.

Apesar da visão não ser das melhores, essa solução inusitada permitiu que muitos registrassem momentos emocionantes do piloto Max Verstappen. O holandês, pilotando pela equipe RBR, conquistou seu tetracampeonato mundial de Fórmula 1, assegurando o título mesmo terminando a corrida na quinta posição. Esta vitória antecipada reforça seu domínio na temporada.

Com duas corridas restantes no calendário – GP do Catar e Abu Dhabi –, a expectativa dos fãs agora se volta para como será o desfecho final deste campeonato já decidido. As engenhosas manobras dos espectadores em Las Vegas destacam não apenas a criatividade dos fãs, mas também a crescente popularidade da Fórmula 1 como um espetáculo global que transcende barreiras e fronteiras.