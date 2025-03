Fãs de Lady Gaga terão chance de assistir ao show em área exclusiva; saiba como

Corona, patrocinadora master do “Todo Mundo no Rio”, quer proporcionar aos fãs de Lady Gaga uma experiência premium no show da artista, marcado para 3 de maio na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A marca, que já destinou ingressos aos fã-clubes da cantora, desta vez anuncia que vai sortear 25 pares do acesso à área da marca no show com direito a brindes exclusivos.

A ação de Corona, em parceria com o Zé Delivery – aplicativo de entrega de bebidas da Ambev e delivery oficial do evento, começa dia 20 de março e vai até 14 de abril. Os consumidores também podem participar pelas redes Zona Sul, Prezunic, Guanabara e Dom.



Para concorrer, basta comprar qualquer produto da linha Corona no app do Zé Delivery e cadastrar o pedido no site oficial da promoção para receber os números da sorte. Quem optar por Corona Cero – a versão zero álcool da marca – ganha o dobro de chances, com dois números por unidade comprada. O sorteio será realizado no dia 16 de abril.