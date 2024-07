Farol Porto de Galinhas lança nova identidade visual sob gestão da Gramado Parks

O icônico Farol Porto de Galinhas, recentemente reinaugurado sob a administração da renomada Gramado Parks, agora exibe uma nova identidade visual vibrante e moderna. Este marco turístico, com sua vista panorâmica para as deslumbrantes piscinas naturais da região, foi revitalizado para refletir a essência alegre e praiana de Porto de Galinhas (PE).

A nova marca do Farol Porto de Galinhas é jovem e colorida, composta por uma fonte orgânica e símbolos que transmitem o espírito descontraído e a alegria do local. A nova identidade visual captura a alma solar do Farol, simbolizando o conforto dos raios de sol tocando a pele e a paz proporcionada pelo som das ondas dançando aos ouvidos.

Desde sua reinauguração, o Farol pode ser visitado gratuitamente de domingos a terças, das 9h às 16h e de quintas a sábados das 14h às 22h. Nas quartas-feiras está fechado.

Inaugurado em dezembro de 2019, o Farol Porto de Galinhas oferece uma vista panorâmica única através de um mirante de 360 graus das piscinas naturais, da praia calma, dos veleiros dos pescadores (conhecidos como “jangadas”) e dos coqueiros balançando na brisa. Com 14 metros de altura e com acesso pela Rua das Sombrinhas, é um ótimo lugar para subir e tirar fotos, proporcionando uma vista privilegiada de grande parte do litoral de Porto de Galinhas, desde as Piscinas Naturais até o Pontal de Maracaípe, além de possibilitar a visão do Porto de Suape, anteriormente acessível apenas por fotos e filmagens aéreas.

Lembrando que a Gramado Parks, um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do Brasil, é a responsável pela nova operação do Farol Porto de Galinhas. Conhecida por empreendimentos inovadores como o Snowland, o primeiro parque de neve indoor do país, e o Acquamotion, o primeiro parque aquático termal da América Latina, a Gramado Parks traz sua experiência e visão para este projeto.

No Nordeste, a Gramado Parks também é responsável pelo parque aquático Acquaventura e o resort Namareh, ambos na paradisíaca Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Empreendimentos que são conhecidos por sua qualidade e excelência.

A revitalização do Farol Porto de Galinhas e sua nova identidade visual simbolizam uma renovação do local e do turismo na região, prometendo experiências inspiradoras e uma nova perspectiva para os visitantes. A Gramado Parks se compromete a transformar o Farol em um destino inesquecível, onde cada visita marca um novo começo e traz novas possibilidades e encantos.