Farma Conde inaugura nova unidade em Ilha Comprida (SP) com programação especial para a comunidade

A Farma Conde, uma das maiores redes de farmácias do Brasil, continua sua expansão no estado de São Paulo com a inauguração de mais uma unidade no Vale do Ribeira. Nesta quinta-feira, 19 de dezembro, a partir das 9h, a rede celebra a abertura de sua nova loja na Avenida Manchester, 70, Balneário Monte Carlo, em Ilha Comprida. Essa será a 4ª unidade do licenciado Renan Oliveira, empresário que já opera com sucesso três farmácias na cidade de Iguape.

“Eu tenho motivos apenas para agradecer a essa parceria. Desde a primeira loja que convertemos para a marca Farma Conde, tivemos muitas mudanças positivas, como um aumento significativo nas vendas e, principalmente, no posicionamento de marca. Estamos

muito felizes e vamos continuar”, afirma Renan.

O novo ponto de venda mantém o padrão de excelência da rede, com um portfólio diversificado, incluindo a linha exclusiva de produtos da marca. Para Éder Luz, Head de Operação e Expansão de Franchising da Farma Conde, a consistência na entrega é essencial

para o sucesso das novas unidades. “Nós conseguimos replicar em todas as lojas o mesmo conceito, o mesmo desenho e toda a estrutura que já temos know-how em fazer e entregar. Aqui, nesta quarta loja do Renan, vamos da mesma forma, garantindo que seja uma unidade extremamente próspera e próxima ao consumidor final.”

Expansão

Com 500 unidades próprias em São Paulo e Minas Gerais e 50 franquias no estado de São Paulo, a Farma Conde segue com uma meta ambiciosa: alcançar 250 franqueados até 2025. A parceria com a rede oferece diversas vantagens para empresários que decidem converter suas farmácias ou abrir novas unidades sob a bandeira da Farma Conde.

“Com essas parcerias, é possível que o franqueado ou licenciado tenha maior poder de negociação com fornecedores, treinamento especializado para equipes e aumento de até 50% no faturamento da empresa”, afirma Manoel Conde Neto, presidente e fundador da Farma Conde.

Programação especial

Para celebrar a inauguração em Ilha Comprida, a Farma Conde preparou um evento especial com atrações para todas as idades. Entre as atividades programadas estão brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, pula-pula e a distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. O artista local Clebes Oliveira Bob, com os personagens Bob Orla e Léo Picardias, que já ganharam destaque nacional com aparições no SBT, também se apresentará.

Para encerrar a celebração, a partir das 17h, o evento contará com um show ao vivo de Xandy Music e Banda, trazendo o melhor do sertanejo, pagode e samba.

Sobre a Farma Conde

A Farma Conde é reconhecida por oferecer excelência em atendimento, produtos de qualidade e parcerias sólidas que geram resultados expressivos. A nova unidade em Ilha Comprida reforça o compromisso da marca em levar saúde, bem-estar e conveniência para seus clientes, além de criar oportunidades de crescimento para empresários em todo o Brasil.

Serviço

• Evento: Inauguração da nova unidade Farma Conde em Ilha Comprida

• Data: 19 de dezembro (quinta-feira)

• Horário: A partir das 9h

• Local: Avenida Manchester, 70, Balneário Monte Carlo, Ilha Comprida – SP