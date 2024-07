Faria Lima tem espaço gratuito para assistir aos Jogos Olímpicos

Na capital paulista, onde a correria profissional tem a intensidade de uma maratona olímpica, Corona Cero – a primeira cerveja sem álcool na história a patrocinar os Jogos Olímpicos – convida a turma dos escritórios da região da Faria Lima a fazer uma pausa e se unir para torcer pelos atletas brasileiros nas Olimpíadas 2024.

A marca instalou um espaço imersivo a céu aberto, em plena avenida, no vão do edifício Pátio Victor Malzoni, na altura do número 3477 da Faria Lima. Entre os dias 26 de julho e 02 de agosto, das 9 horas às 19 horas, a marca oferece cadeiras de praia e um telão de transmissão ao vivo de diversas competições.

Quem chegar ao espaço ainda receberá um presente: uma Corona Cero e uma Corona Extra para incentivar a moderação, reforçando o compromisso da Ambev com o consumo responsável. A marca também vai disponibilizar um cupom do aplicativo de bebidas Zé Delivery oferecendo 15% de desconto na aquisição de Corona.

SERVIÇO OPEN AIR – FARIA LIMA

Local: Edifício Pátio Victor Malzoni – Av. Brig. Faria Lima, 3477 – 18º Andar – Itaim Bibi, São Paulo.

Data: de 26 de julho a 2 de agosto.

Horário: 9h às 19h.

Ingresso: Entrada Gratuita.