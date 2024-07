Fantic Racing Brasil conquista mais um pódio com o capixaba Flávio Volpi

Após a quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Enduro realizada neste fim de semana, 29 e 30, a Fantic Racing Brasil está na vice-liderança da E4 com o piloto Flávio Volpi #16. O capixaba de São Roque do Canaã subiu ao pódio em terceiro na categoria, em Belo Vale (MG), na prova válida pelas 7ª e 8ª etapas.

Com a Fantic XEF 250 Trail, Volpi encarou as exigentes Especiais (foram três voltas em cada um dos três trechos cronometrados) em meio a trilhas de regiões de mineração, montanhas, terreno seco e com muita poeira.

“Foi uma prova bem desgastante, exigiu muito do preparo físico e também do equipamento. Mas a moto estava perfeita e se saiu muito bem. Cada vez mais estou me adaptando melhor e me sentindo muito bem com ela e me diverti também”, afirma Volpi, 32 anos, que marcou o 17º tempo da Elite Geral.

Primeiro piloto a competir de Fantic no país, Volpi é Tricampeão Capixaba de Enduro (E4, E1 e geral), Bicampeão Capixaba da Copa Litoral de MX e SX, já no Campeonato Brasileiro de Enduro foi três vezes Vice-Campeão na E4 (2023, 2021 e 2019). As primeiras motocicletas da Fantic chegaram no ano passado ao Brasil e a marca italiana é representada aqui pelo grupo 2W Motors.

“Feliz por conquistar mais um pódio para a equipe. Estamos apenas na fase inicial e estou muito comprometido e focado para buscar bons resultados e bora para próxima!”, completa o vice-líder do ranking da E4.

Na sexta-feira, 28, no Super Prime noturno o capixaba foi para segunda fase dos 16 mais rápidos a completar o circuito e depois terminou entre os Top10 na geral. Apesar de não somar pontos para o campeonato, o Super Prime foi um show à parte e mostrou as habilidades técnicas dos pilotos.

Agora, Volpi encara os treinos para se preparar para a quinta rodada (9ª e 10ª etapas) do Campeonato Brasileiro de Enduro que será em Castro Alves, na Bahia, entre 16 e 18 de agosto.

XEF 250 Trail – Inspirada e com alguns componentes dos modelos Racing, é projetada e construída totalmente na Itália. A XEF 250 Trail é a combinação perfeita de potência e facilidade de condução com tecnologia avançada e com baixa manutenção. Trata-se de uma moto de enduro ideal para trilhas e está equipada com um motor de 250cc a 4 tempos, refrigerado a líquido com injeção eletrônica de combustível e uma nova ECU. Escape e silenciador de seta em conformidade com o Euro5.

A Fantic Racing Brasil tem patrocínio da Fantic Brasil, Itaminas, Goldentyre, S3 Brasil, Ride 100% e Grupo 2W Motors.

Mais informações no Instagram @fanticmotorsbrasil e no site da 2W Motors (clique aqui)

Resultados 4ª rodada Brasileiro de Enduro – Belo Vale (MG) – 30/6

Categoria E4

1 – Alexandre Valadares

2 – Jean Zandonadi

3 – Flávio Volpi (Fantic Racing Brasil)

4 – Thiago Vaz

5 – Saul Neves

Ranking Categoria E4

1 – Alexandre Valadares – 200 pontos

2 – Flávio Volpi (Fantic Racing Brasil) – 168 pontos

3 – Jean Zandonadi – 88 pontos

4 – João Vitor Freitas – 76 pontos

5 – Diorgenes Possatti – 67 pontos

Campeonato Brasileiro Enduro 2024

Prova 5 – 16 a 18/8 – Castro Alves (BA)

Prova 6 – 20 a 22/9 – Coaqueiro Baixo (RS)

Prova 7 – 8 a 10/11 – Mairiporã (SP)