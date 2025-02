Fantasias criativas e acessíveis para o carnaval

Com a aproximação do Carnaval, as lojas estão se preparando para atender à crescente demanda por fantasias e acessórios. De acordo com Naelisson Ferreira dos Santos, vendedor de Brasília, os itens mais procurados incluem laços, meias arrastão, meias coloridas, saias de tule e produtos artesanais com penas.

A reportagem explorou algumas opções de fantasias que prometem brilhar durante a folia deste ano. Entre as sugestões estão quatro categorias de fantasias com preços acessíveis:

Duas fantasias até R$ 50: amor e flor;

Duas fantasias até R$ 100: sol e sereia;

Duas fantasias de casal até R$ 100: gatinhos e coelhinhos.

Sérgio Calado, especialista em Negócios e Estética da Moda pela Universidade de São Paulo (USP), destaca a importância do conforto ao escolher um look carnavalesco. Para aqueles que desejam economizar, ele recomenda a personalização de roupas já existentes no armário, além de utilizar adereços simples.

Entre as ideias para compor os looks, destacam-se:

1. Fantasia de Amor

Ideal para os apaixonados, essa fantasia é composta por uma roupa vermelha – blusa, vestido ou shorts. O visual pode ser complementado com luvas vermelhas e uma diadema em formato de coração. Uma saia de tule e corações feitos de EVA podem dar um toque final ao conjunto. O preço médio dessa fantasia em lojas populares é de R$ 48,90.

2. Fantasia de Flor

A fantasia floral é um clássico dos carnavais. Inspirada na música “Girassol”, de Alceu Valença, essa opção é fácil de montar utilizando brincos e óculos de sol combinados com um top em formato de flor. O custo dessa fantasia gira em torno de R$ 45,90.

3. Fantasia de Sereia

Para quem ama o mar, a fantasia de sereia é uma excelente escolha. Composta por elementos do oceano, como colares de conchinhas e um body brilhoso azul, o look idealmente inclui uma saia em formato de escama colorida. O investimento para essa fantasia é aproximadamente R$ 89,63.

4. Fantasia de Sol

Inspirada na canção “Luz do Sol” de Caetano Veloso, essa fantasia é perfeita para quem deseja brilhar intensamente durante o carnaval. Com muito glitter na composição, os itens principais incluem um brinco em formato de sol e uma saia dourada. O custo total para essa produção é cerca de R$ 97,82.

5. Fantasia Casal: Gatinhos

Para casais que preferem algo mais discreto, a fantasia de gatinhos pode ser uma opção divertida. Vestidos em preto com um conjunto brilhante e máscara de gatinho, o custo fica em torno de R$ 58,99.

6. Fantasia Casal: Coelhinhos

Casuais e fofos, os coelhinhos são outra opção divertida para casais. Vestidos brancos podem ser adornados com tiaras e acessórios que remetem ao tema. O investimento total para essa fantasia é cerca de R$ 47,78.