Famosos que morreram em 2024

O ano de 2024 marcou um período sombrio para o cenário artístico brasileiro, com a perda de mais de 20 figuras icônicas de diferentes áreas. Entre os falecimentos que chocaram o país, destacam-se os nomes de Silvio Santos e Cid Moreira, que deixaram um legado imensurável na televisão e no jornalismo brasileiro.

Silvio Santos, uma verdadeira lenda da televisão nacional, faleceu aos 93 anos no dia 17 de agosto. A sua morte, decorrente de complicações relacionadas à broncopneumonia e infecção por Influenza (H1N1), foi sentida em todo o Brasil, levando as emissoras a unirem forças em tributos ao apresentador. O Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado desde o início do mês, confirmou o falecimento em uma nota oficial.

A despedida de Silvio Santos foi inusitada; conforme comunicado da família Abravanel, o apresentador havia solicitado que não houvesse velório, optando por uma cerimônia judaica direta no cemitério.

Outro ícone da comunicação brasileira que nos deixou foi Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos no dia 3 de outubro. O jornalista e apresentador estava internado há 29 dias devido a complicações de saúde. Com mais de 26 anos à frente do Jornal Nacional, Cid conquistou o coração de várias gerações e suas contribuições para a mídia foram indeléveis.

Dentre as outras perdas notáveis deste ano estão Rubens Ântonio da Silva, popularmente conhecido como Caçulinha. O músico faleceu em 5 de maio aos 86 anos e foi amplamente reconhecido por seu trabalho no Domingão do Faustão e por suas composições na MPB.

Ilva Niño também deixou sua marca ao falecer aos 89 anos em 12 de junho. A atriz era lembrada por seus papéis memoráveis em novelas como “Roque Santeiro” e “Senhora do Destino”, acumulando uma carreira respeitável que se estendeu por mais de cinco décadas.

O cantor sertanejo Chrystian, da famosa dupla “Chrystian e Ralf”, morreu no dia 19 de junho aos 67 anos após complicações surgidas durante um tratamento renal. Emiliano Queiroz, ator renomado conhecido pelo personagem Dirceu Borboleta na novela “O Bem-Amado”, também partiu em 4 de outubro aos 88 anos.

A comunidade artística lamentou profundamente a morte do consultor de estilo Fábio Arruda, que faleceu aos 54 anos no dia 7 de setembro após um cateterismo cardíaco. Já o cantor Nahim foi encontrado morto em sua residência em Taboão da Serra em junho, um evento trágico que envolveu circunstâncias misteriosas.

Entre outras personalidades que se foram estão João Carreiro, José Santa Cruz, Jacqueline Laurence, Jandira Martini e Paulo César Pereio — todos contribuíram significativamente para suas respectivas áreas artísticas. Cada perda é um lembrete do impacto que essas figuras tiveram na cultura brasileira.

Por fim, a morte do músico Sergio Mendes aos 83 anos em setembro ressaltou a riqueza musical do Brasil. Mendes foi um dos artistas mais influentes do país no cenário internacional.

O ano de 2024 ficará marcado na memória coletiva como um período repleto de tristeza e reflexão sobre a contribuição desses artistas para a cultura nacional. O legado deixado por cada um deles continua vivo nas recordações e nas obras que marcaram gerações.