Famílias iniciam mudança para apartamentos entregues no bairro Baleia Verde

O apartamento 202, do bloco C, do condomínio Sol Nascente, é o novo lar da Cintia Raquel de Sousa, de 25 anos, e sua filha Anna Isis, de 2 anos, em São Sebastião. A operadora de caixa está entre as famílias que receberam as chaves dos 518 apartamentos entregues na segunda-feira (19) e que nesta terça já começaram a se mudar para os imóveis localizados no bairro Baleia Verde.

Cintia ainda traz na memória os momentos difíceis que enfrentou há um ano, mas hoje tinha o coração grato e feliz. “Graças a Deus eu estou viva e realizando um grande sonho”, afirmou, durante o trajeto em direção ao seu apartamento de 41 m² e dois dormitórios.

No total, 704 unidades habitacionais destinadas a famílias que perderam suas casas durante chuvas extremas em fevereiro de 2023 foram entregues em fevereiro pelo Governo de São Paulo. No início do mês, outros 186 famílias foram entregues em Maresias, garantindo atendimento recorde e agilidade em uma ação habitacional em resposta sem precedentes a desastres causados por eventos climáticos extremos. O investimento estadual totalizou R$ 260 milhões na construção dos dois empreendimentos.

O conjunto entregue no bairro Baleia Verde possui 30 prédios de quatro pavimentos e 38 casas térreas, sendo 18 delas adaptadas para pessoas com deficiência. Possuem dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos em 41 m² de área útil.

O condomínio em Maresias tem seis prédios de apartamentos de 44 m² com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

Nos espaços comuns, há parque infantil e aparelhos de ginástica, área verde, espaço pet, estacionamento, locais de convivência e centros de apoio ao condomínio. Em Baleia Verde, há ainda uma quadra poliesportiva.

Os apartamentos foram entregues com geladeira, fogão, micro-ondas e tanquinho, além de camas, colchões e cobertores.

Com a entrega de moradias definitivas em 10 meses após o início das obras, o Governo de São Paulo estabelece um novo marco no atendimento habitacional após desastres naturais no país. Em situações normais, conjuntos do mesmo porte seriam entregues em cerca de 36 meses, aproximadamente. Assim, a gestão estadual inovou para superar dificuldades técnicas e propor soluções de desburocratização em São Sebastião.

Ao longo das próximas semanas, as equipes contratadas pelo Governo de São Paulo continuarão fazendo as mudanças dos novos moradores. Diariamente, entre 10 e 15 famílias levarão os seus pertences para os condomínios.