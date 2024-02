Falso massagista é preso após denúncias de assédio no litoral de São Paulo

Um homem de 44 anos, que oferecia serviços de massagista em Peruíbe, no litoral de São Paulo, foi preso após ser acusado de tocar partes íntimas de mulheres durante as sessões. Ao oferecer o serviço gratuitamente para lojistas, o suspeito questionava as vítimas sobre possíveis dores e, iniciando o que deveria ser uma massagem, praticava o assédio.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da cidade identificaram e localizaram o suspeito. Por volta de meia-noite da sexta-feira, 2, ele foi conduzido à prisão e segue à disposição do Judiciário na Delegacia Sede de Peruíbe.

Este não é o primeiro caso envolvendo o indivíduo, outros quatro boletins de ocorrência, também relacionados a casos de assédio, foram registrados anteriormente. A identidade do suspeito não foi divulgado e a reportagem não conseguiu localizar o responsável por sua defesa.