Falha de energia provoca caos no Metrô de São Paulo

Na manhã desta terça-feira, dia 28, a Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo enfrentou interrupções significativas devido a uma falha de energia na estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, localizada na Zona Norte da cidade. A situação gerou um impacto considerável no funcionamento do sistema metroviário, que operou com velocidade reduzida durante parte do dia.

A estação Tucuruvi, uma das mais movimentadas da linha, permaneceu fechada entre 5h e 6h15, resultando em longas filas de passageiros à espera da normalização dos serviços. Após a reabertura da estação, o Metrô começou a retomar gradualmente sua operação regular.

Em comunicado emitido por volta das 4h40, a administração do Metrô informou que, devido à falha elétrica, os trens estavam circulando em via única entre as estações Tiradentes e Tucuruvi. Entretanto, por volta das 6h20, foi possível restabelecer o funcionamento normal em ambas as vias da linha.

Até o momento, não há confirmação sobre a relação entre o incidente atual e o alagamento ocorrido na última sexta-feira. O Metrô ainda não se manifestou oficialmente sobre essa possível conexão.

As autoridades seguem monitorando a situação e mais informações devem ser divulgadas em breve.