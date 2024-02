Falando de Transportes e Transportadora – Procura-se caminhoneiros

Segundo as empresas de transporte rodoviário de cargas, o déficit de caminhoneiros no Brasil passa de 1,5 milhão de motoristas. Para reverter esse quadro, o Governo Federal e a Confederação Nacional do Transporte (CNT) assinaram um protocolo de intenções para atrair e capacitar motoristas interessados, que precisam ter Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D ou E. O programa prevê a utilização do banco de dados do Cadastro Único para oferecer qualificação aos inscritos. A tarefa ficaria a cargo de representantes do setor de transportes de carga e passageiros. Está prevista a criação de um cadastro específico para facilitar a contratação pelas transportadoras. A parceria visa ainda facilitar a mudança de categoria da CNH para C, D e E. A baixa procura pela profissão de motoristas de ônibus e de caminhoneiros preocupa as empresas de transporte. A queda no número de caminhoneiros está relacionada aos baixos rendimentos – especialmente no caso dos autônomos, que têm de lidar com os aumentos de custos.