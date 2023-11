Falando de Transportes e Transportadora – Para entrega imediata

Quem deseja adquirir um caminhão leve Hyundai HR 4WD com pronta-entrega já pode procurar uma das concessionárias da Caoa Hyundai. A marca entende a necessidade de facilitar e agilizar a entrega do veículo justamente nesse período em que as compras no varejo, tanto física quanto online e entregas, crescem gradativamente em função das promoções de novembro e dezembro. Liberado para trafegar em grandes centros em qualquer horário, o HR 4WD conta ainda com a maior capacidade de carga do segmento, com 1.789 quilos. Com preço inicial de R$ 172.990, o Hyundai HR 4WD foi o primeiro modelo Hyundai a ser produzido pela Caoa Montadora, em 2007. Ele obteve a liderança de vendas do segmento durante 14 anos seguidos e está prestes a alcançar a marca de 100 mil unidades produzidas no Brasil. O HR 4WD passou a contar com tração 4×4 no primeiro semestre deste ano, em suas duas versões, com e sem ar-condicionado. Está equipado com motor 2.5 turbodiesel, com 130 cavalos de potência e torque de 26 kgfm, combinado ao câmbio manual de 6 marchas. O HR 4WD dispensa a necessidade de o motorista ter habilitação especifica para caminhões, podendo ser utilizada apenas a CNH na categoria B.