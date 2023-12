Falando de Transportes e Transportadora -Negócios aquecidos

A Iveco é o principal fornecedor de ônibus escolares na atual edição de concorrências do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE), para o programa “Caminho da Escola”. A marca italiana, com fábrica na cidade mineira de Sete Lagoas, foi habilitada a fornecer 7.100 novas unidades, incluindo, pela primeira vez, veículos na categoria Ônibus Rural Escolar 3 (ORE3), com capacidade para 59 estudantes, em um lote de 3.500 unidades. A Iveco também é responsável por 3.600 unidades na categoria Ônibus Rural Escolar 2 (ORE2), com veículos para 44 estudantes. Os modelos da categoria ORE são projetados com maior altura em relação ao solo, suspensão reforçada e balanço traseiro elevado, para trafegar em zonas rurais, estradas não pavimentadas e de acesso restrito, renovando a frota dos municípios brasileiros e padronizando as especificações para veículos de transporte escolar. Os chassis Iveco Bus para o “Caminho da Escola” contam ainda com bloqueio de diferencial (para facilitar a transposição de atoleiros), pneus de uso misto e redução de balanço dianteiro e traseiro, para facilitar o acesso a lugares acidentados.