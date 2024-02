Falando de Transportes e Transportadora – Nas tomadas europeias

A DAF apresentou para o mercado europeu a nova geração dos caminhões semipesados XB, com uma série completa de veículos elétricos a bateria. A DAF foi a primeira fabricante europeia de caminhões a oferecer uma gama de modelos elétricos a bateria ao mercado, expandindo sua liderança ambiental com os modelos XD e XF Electric da nova geração. O novo XB Electric é adequado para distribuição no centro da cidade e regional, em locais com restrições de emissões. Ao lado das versões de 16 e 19 toneladas, está disponível uma de 12 toneladas com rodas de 17,5 polegadas e apenas um degrau de entrada. As distâncias entre-eixos começam em 4,2 metros. Para obter o menor impacto ambiental e mais durabilidade, a DAF aplica conjuntos de baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP – Lithium Ferro Phosphate) isentos de cobalto e magnésio, de alta densidade energética e com um conteúdo bruto de 141 a 282 kWh, permitindo ao XB Electric autonomias de até 350 quilômetros. Os modelos conseguem fazer carregamento da bateria de 20% a 80% em até 70 minutos. O novo XB está disponível ainda com motores a diesel Paccar PX-5 de 4,5 litros e quatro cilindros e Paccar PX-7 de 6,7 litros e seis cilindros, com potências de 170 a 310 cavalos.