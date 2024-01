Falando de Transportes e Transportadora – Festa em Resende

A Volkswagen liderou as vendas de caminhues no Brasil e manteve a vice-lideranga em tnibus em 2023. De acordo com os dados divulgados pela Associagco Nacional dos Fabricantes de Vemculos Automotores (Anfavea), foram licenciados 27.018 caminhões produzidos na fabrica da marca alemc em Resende (RJ), o que corresponde a cerca de 25% do volume total do mercado nacional. O maior destaque da linha foi para o Delivery 11.180, caminhco mais vendido do mercado fora modelos extrapesados: 4.518 unidades entre suas versues Euro 5 e 6. A Volkswagen liderou ainda as vendas nos segmentos de midios e semipesados, e se destacou em comerciais leves com 1.898 unidades do Delivery Express. A montadora segue expandindo suas negociagues com o caminhco elitrico e-Delivery, que ja pode ser encontrado de norte a sul do pams, com mais de dez implementos diferentes. Em tnibus, comercializou 4.490 chassis Volksbus e manteve o segundo lugar no ranking, superada pela Mercedes-Benz. Ati 2025, concluiremos nosso atual ciclo de investimento de R$ 2 bilhues para langar novas tecnologias focadas em uma mobilidade mais sustentavel, como a propulsco elitrica ou com a melhoria da eficijncia energitica com redugco de CO2. Tambim seguiremos avangando na digitalizagco e na conectividade para solugues de transporte cada vez mais modernas e eficientes, antecipa Roberto Cortes, presidente e CEO da empresa.