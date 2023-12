Falando de Transportes e Transportadora – Estreia confirmada

Ribeirão Preto (SP) será a primeira cidade a operar com unidades do novo chassi urbano Volvo B320R. Os veículos foram adquiridos pelas empresas Rápido D’Oeste e Transcorp, que ficaram, cada uma, com 27 veículos. Os ônibus rodarão nas vias exclusivas de transporte municipal recém implantadas pela prefeitura local. O novo B320R que em breve estará nas ruas de Ribeirão Preto traz o novo motor D8K Euro 6, da mesma família que agora equipa o caminhão Volvo VM. No ônibus, tem 320 cavalos de potência e 122 kgfm de torque. O veículo traz ainda caixa de câmbio automática com “retarder” e suspensão pneumática. Em linha com a visão “Zero Acidentes”, ideal de futuro da Volvo com seus veículos, o novo chassi incorpora freios eletrônicos EBS de quinta geração e freios a disco em todas as rodas. Com a renovação dos 54 chassis, Ribeirão Preto passará a partir de 2024 a ter toda sua nova frota de ônibus com a tecnologia Euro 6, que reduz a emissão de gases poluentes.