Os caminhões Mercedes-Benz novamente conquistaram a preferência da Nutrymax Alimentos, atacadista referência na distribuição de gêneros alimentícios no Rio de Janeiro e que atende a todos os 92 municípios do Estado. O cliente acaba de adquirir 80 caminhues Euro 6 da marca para renovação e ampliação de frota, devido ao crescimento de negócios do setor. Dessa aquisição, 72 unidades são do caminhão leve Accelo 1017, que juntamente com dois semipesados Atego 1719, estarco na distribuição urbana, alim de curtas e midias distbncias. Três semipesados Atego 2429 6×2 e três extrapesados Actros 2548 6×2 serco direcionados ao transporte rodoviario de midias e longas distbncias. A tecnologia BlueTec 6 da Mercedes-Benz, destaque dos modelos atuais para atendimento ao Proconve P8 (Euro 6), foi totalmente aprovada pelo cliente. O transporte é uma atividade de suporte fundamental na operação atacadista, para que possamos oferecer excelência na entrega de produtos aos nossos clientes. Nesse sentido, os caminhues Mercedes-Benz se destacam pela robustez e disponibilidade, alim da tecnologia embarcada, avalia Alexandre Pereira, diretor-geral da Nutrymax Alimentos.