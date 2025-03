Faixa azul da avenida Lions em São Bernardo é finalizada

A Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura de São Bernardo do Campo informou que a nova Faixa Azul, com 2,1 quilômetros de extensão, já está em operação em ambos os sentidos da Avenida Lions.

Essa iniciativa visa não apenas diminuir o número de acidentes envolvendo motociclistas, mas também otimizar o fluxo de veículos na via, que conecta importantes municípios da região, como Santo André e Diadema, além da Rodovia Anchieta.

Acidentes causados por motocicletas

Dados fornecidos pela própria secretaria revelam que aproximadamente 70% dos acidentes registrados nessa avenida envolvem motocicletas. Para fundamentar a criação da Faixa Azul, foram realizados estudos técnicos que apontaram a necessidade de uma intervenção para organizar melhor a circulação e aumentar a segurança no trânsito local.

A implementação do projeto contou com a autorização do Ministério dos Transportes, através da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), e foi finalizada recentemente. A nova faixa é um complemento às estruturas já existentes na Avenida Prestes Maia, localizada em Santo André.

Em 2024, por exemplo, foram contabilizados 2.245 atendimentos do SAMU relacionados a incidentes envolvendo motocicletas em São Bernardo. O objetivo é reduzir tanto os índices de acidentes quanto a demanda por serviços médicos decorrentes desses eventos.

Planos de expansão

Além disso, a administração municipal já está considerando a possibilidade de expandir a Faixa Azul para outras ruas do município. Para isso, equipes técnicas estão analisando quais áreas apresentam maior fluxo de motociclistas e índices significativos de acidentes.