Fábio Soares propõe melhorias nas áreas de segurança e saneamento básico

O vereador Fábio Soares (Republicanos) protocolou recentemente indicações solicitando melhorias nas áreas de segurança pública e saneamento básico em São Caetano do Sul. As propostas, enviadas ao gabinete do parlamentar, visam alertar a administração municipal sobre questões essenciais para o bem-estar da população.

Na área de segurança pública, o vereador sugeriu a instalação de câmeras de monitoramento no cruzamento das ruas Boa Vista e Pan, no bairro Boa Vista.

Na sua justificativa, Fábio Soares ressaltou que a medida contribuirá para inibir a ação de criminosos, facilitar a identificação de suspeitos e reforçar o trabalho das forças de segurança no combate à criminalidade. “A presença das câmeras no local não apenas ajudará a coibir atividades ilícitas, mas também proporcionará mais segurança e tranquilidade para quem reside ou transita pela região”, afirmou.

Além disso, o vereador enviou um pedido ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) solicitando a poda das árvores na Rua Coelho Neto, 240, no bairro Oswaldo Cruz.

Segundo o parlamentar, as árvores da localidade apresentam copas densas e galhos que dificultam a circulação de pedestres e veículos, além de representarem riscos à fiação elétrica e ao pavimento. “Contamos com o bom trabalho do Saesa para evitar possíveis acidentes em dias de ventos fortes ou chuvas, além de melhorar a visibilidade e a segurança no local”, concluiu Fábio Soares.