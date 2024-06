Fábio Soares indica criação do Pet Saúde Móvel

O vereador Fábio Soares (Republicanos) encaminhou projeto de lei para criação do Pet Saúde Móvel em São Caetano do Sul. O objetivo da propositura é proporcionar mais conforto aos seus tutores, especialmente para aqueles que têm dificuldade em se deslocar até uma clínica veterinária.

Fábio Soares, na justificativa do projeto que está em tramitação na Casa, ressalta a importância da medida para a população. “Muitas famílias de baixa renda enfrentam dificuldades para arcar com os custos de cuidados veterinários e a criação do Pet Saúde Móvel em São Caetano do Sul visa suprir essa lacuna, levando serviços essenciais diretamente às comunidades que mais necessitam.”

“Com a criação deste projeto de lei, São Caetano do Sul dará um passo importante na promoção da saúde e bem-estar animal, atendendo uma demanda social relevante e promovendo a qualidade de vida”, discorre Fábio Soares.

De acordo com a propositura, as unidades móveis proporcionarão consultas, vacinação, castração e atendimentos emergenciais, além de orientações sobre cuidados e bem-estar animal, promovendo a saúde pública com um alcance mais amplo e beneficiando todas as regiões do município.