F1600: Vencedores inéditos marcaram a terceira etapa em Interlagos

A terceira etapa do Campeonato Paulista de Fórmula 1600 realizada no Autódromo de Interlagos no último final de semana (07, 08 e 09/03) mostrou toda a competitividade da categoria com nomes inéditos na temporada subindo ao degrau mais alto do pódio.

A corrida 1 realizada no sábado trouxe Lélio Assumpção (Alfia Racing) largando na pole position após dominar os treinos livres; o piloto do carro #44 dominou a primeira parte da corrida abrindo muita vantagem em relação aos concorrentes, mas um problema mecânico obrigou o piloto a entrar nos boxes.

André Nobre (ART Racing) que vinha na segunda colocação herdou a liderança, mas precisou lutar com JP Morato (Fênix) e Eduardo Imamura que teve seu retorno à categoria pela equipe Alfia Racing.

Também com problemas mecânicos, o atual líder do campeonato Marcel Fachini (Juka Motors) abandonou restando uma volta para a bandeira quadriculada; André conseguiu abrir na parte final da corrida e garantir a primeira vitória na temporada 2025.

PUNIÇÕES DEFINIÇÃO DIVISÃO LIGHT E MASTER

Na divisão Light, Lucas Monteiro (Alfia Racing) venceu, enquanto Dinho Ferreira (ART Racing) que foi o mais rápido na Master, cruzou a linha de chegada em primeiro, porém os dois pilotos foram punidos por queima de largada e toca respectivamente, perdendo a vitória.

A punição garantiu dois nomes inéditos na temporada 2025 no degrau mais rápido: Lucas Chinello (San Race) que faz sua estreia esse ano venceu pela primeira vez na Light, enquanto o experiente Alexandre Bonilha (Juka Motors) foi o vencedor na Master.

MUITA EMOÇÃO NA CORRIDA 2

A última corrida da terceira etapa da temporada acontece no domingo (09) com muitas disputas e pela primeira vez na temporada um piloto que não é da divisão Super liderando na geral.

Alexandre Bonilha herdou a vitória no sábado, mas no domingo mostrou muita autoridade para superar em mais de 10s o segundo colocado na geral e fechar a 3ª etapa com 100% de aproveitamento.

A disputa na divisão Super foi intensa, com Lélio Assumpção, Eduardo Imamura, JP Morato, André Nobre e Marcel Fachini em uma batalha acirrada; Imamura cruzou a linha na segunda colocação, mas um toque com Fachini causou uma punição de 20 segundos.

Assumpção venceu na divisão Super, 0s412 à frente de JP, sendo a primeira vitória na temporada 2025 que já batia na trave desde as primeiras corridas. Na Light, Chimello venceu novamente, agora sem punição dos adversários se colocando na segunda colocação no campeonato agora, atrás apenas do companheiro de equipe Bruno Melo que fechou na segunda colocação.

A próxima etapa está marcada para os dias 18, 19 e 20 de abril novamente no Autódromo de Interlagos.

RESULATDO – CORRIDA 1

RESULTADO – CORRIDA 2

A Fórmula 1600 tem o apoio de Forza Sport, Sparco, RPC Racing Driver Equipment e Lindoya Brasil.

CAMPEONATO PAULISTA F1600 – 2025

1ª ETAPA – 24 E 25/01 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

2ª ETAPA – 08 E 09/02 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

3ª ETAPA – 08 E 09/03 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

4ª ETAPA – 19 E 20/04 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

5ª ETAPA – 21 E 22/06 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

6ª ETAPA – 26 E 27/07 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

7ª ETAPA – AGOSTO – À CONFIRMAR

8ª ETAPA – SETEMBRO – À CONFIRMAR

9ª ETAPA – 15 E 16/11 – VELOCITTA – MOGI-GUAÇU/SP

10ª ETAPA – 20 E 21/12 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP