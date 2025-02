F1600: Com dois pódios João Guimarães aparece na vice-liderança do campeonato

O Autódromo de Interlagos recebeu nesse final de semana (8 e 9) a 2ª etapa da temporada 2025 do Campeonato Paulista de Fórmula 1600, onde o piloto paraibano João Guimarães fechou a etapa com dois pódios e a vice-liderança do campeonato.

Com problemas na adaptação ao novo freio do seu carro #113, Guimarães não conseguiu desenvolver o mesmo desempenho da última etapa, quando saiu com a vitória; mesmo assim, o piloto trabalhou para somar pontos, que são importantes para um campeonato tão longo como a Fórmula 1600.

“Infelizmente nessa etapa não conseguimos ter um carro tão competitivo como da última, mesmo assim conseguimos trazer o carro de volta sem avarias e somar pontos importantes que me mantém na vice-liderança”, comentou o piloto de apenas 16 anos de idade.

Após a segunda etapa, João Guimarães está apenas 10 pontos atrás do líder do campeonato, sendo que a cada etapa entram em jogo 40 pontos; restam ainda 8 etapas para o término da temporada 2025, que será encerrado somente em dezembro.

A Fórmula 1600 volta à pista nos dias 7, 8 e 9 de março, novamente no Autódromo de Interlagos.

CAMPEONATO PAULISTA F1600 – 2025