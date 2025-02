F1600: Previsão de ótimos disputas na segunda etapa da temporada

A Fórmula 1600 estará de volta à pista nesse final de semana (7, 8 e 9 de fevereiro) no Autódromo de Interlagos (SP) para a realização da 2ª etapa da temporada 2025, com muita disputa e previsão de pista molhada para garantir ainda mais emoção.

A categoria que é admirada pelas ótimas disputas abriu a temporada 2025 como preliminar do GP Cidade de SP 1000 Milhas, e mesmo contando com a liderança do bicampeão Marcel Fachini (Juka Motors) na divisão Super, o piloto que venceu a corrida 2 do final de semana já percebeu que mais uma vez não terá vida fácil na disputa por mais um título.

Rápido desde os primeiros treinos, o vice-campeão da divisão Light em 2024, Vinicius Zanuto (Alfia Racing) venceu a corrida 1 e mostrou que aprendeu direitinho nas divisões de base para disputar entre as feras da divisão principal, assim como JP Morato (Fênix), atual campeão na Light, também aparecendo entre os ponteiros. Após o fechamento da primeira etapa, Marcel lidera o campeonato com 35 pontos, seguido por Zanuto que nessa temporada dividirá o carro #5 com Raphel Zulini (32 pontos) e Morato com 27 fechando o TOP3.

Entre os pilotos da divisão Master (acima de 45 anos), Rogério Teixeira (ART Racing) não deu chances aos adversários nessa primeira etapa: nas duas corridas se colocou entre os líderes na geral lutando pela vitória, fechando a corrida 2 em terceiro lugar na geral, depois de garantir as duas vitórias na categoria e somar 40 pontos no campeonato.

Quem acompanhou tudo de perto foi Edu Dias (Old Monkey Racing) que fechou as duas corridas na segunda colocação e soma 30 pontos na tabela de classificação, seguido pelo atual campeão na Master, Daniel Almeida com 24 pontos.

A divisão Light desde a sua criação chama a atenção por revelar talentos, e esse ano parece não ser diferente: Bruno Melo (San Race) estreou na temporada com dois segundos lugares e assumiu a liderança com 30 pontos, seguido por Vinicius Wolf (Juka Motors) com 24 pontos. Os pilotos utilizaram a tática da constância, somando o máximo de pontos possível, enquanto Lucas Monteiro (Alfia Racing) e João Guimarães (Rosset Racing) foram os vitoriosos do final de semana (respectivamente vencedores da corrida 1 e 2), porém um abandono em cada corrida os deixa empatados na terceira colocação, com 20 pontos cada.

Os carros entram na pista nessa sexta-feira (07) para a realização dos treinos livres; no sábado (08) acontece o treino classificatório que definirá o grid de largada para a corrida 1 que terá largada no mesmo dia, a partir das 11h25. No domingo (09) a partir das 9h25 acontecerá a corrida 2, ambas as provas com transmissão ao vivo pelo canal oficial da F1600 no YouTube, além da RaceTV e Parc Fermé TV na Itália.

A Fórmula 1600 conta com patrocínio da Forza Sport e Lindoya Brasil.

PROGAMAÇÃO – ETAPA 2

07/02 – SEXTA-FEIRA

08:35 – 09:05 – TREINO LIVRE 1

13:25 – 13:55 – TREINO LIVRE 2

08/02 – SÁBADO

08:00 – CLASSIFICAÇÃO

11:25 – CORRIDA 1

09/02 – DOMINGO

09:25 – CORRIDA 2

CAMPEONATO PAULISTA F1600 – 2025

1ª ETAPA – 24 E 25/01 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

2ª ETAPA – 08 E 09/02 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

3ª ETAPA – 08 E 09/03 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

4ª ETAPA – 19 E 20/04 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

5ª ETAPA – 21 E 22/06 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

6ª ETAPA – 26 E 27/07 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

7ª ETAPA – AGOSTO – À CONFIRMAR

8ª ETAPA – SETEMBRO – À CONFIRMAR

9ª ETAPA – 15 E 16/11 – VELOCITTA – MOGI-GUAÇU/SP

10ª ETAPA – 20 E 21/12 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP