Exumação: seis mitos e verdades sobre o processo

Dentro do universo do setor funerário, a exumação é um processo que ainda gera dúvidas em muitas pessoas, apesar de ser considerado padrão. O procedimento pode ser realizado por diversas razões, de investigações criminais a transferências para outros locais.

Carmen Martins, gerente geral do Grupo Memorial, empresa que atua há mais de 40 anos no setor funerário e cemiterial, explica que os principais motivos para realizar uma exumação são:

investigação criminal (quando há necessidade de reexaminar a causa da morte ou buscar evidências adicionais);

(quando há necessidade de reexaminar a causa da morte ou buscar evidências adicionais); transferência de restos mortais (para um jazigo familiar ou outro cemitério);

(para um jazigo familiar ou outro cemitério); disputas legais e familiares (para verificações de identidade ou questões hereditárias);

(para verificações de identidade ou questões hereditárias); pesquisa científica e histórica (estudos arqueológicos ou sobre personagens históricos).

“Como parte da rotina dos cemitérios, a exumação é um procedimento complexo, que exige conhecimento e técnica de todos envolvidos. O processo consiste na retirada de restos mortais de um local de sepultamento, sendo permitida apenas após três anos do enterro, salvo exceções com autorização judicial”, afirma Carmen.

Este processo de remoção deve atender protocolos rigorosos para garantir que seja realizado de forma segura, respeitosa e conforme a legislação. Profissionais especializados utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs) e seguem normas sanitárias para evitar qualquer risco biológico.

Além disso, cada etapa é documentada para certificação da conformidade com as regulamentações. “Em sepultamentos em solo, a remoção pode ser mais complexa devido à ação do tempo e das condições do terreno, exigindo técnicas específicas para preservar a integridade dos restos mortais. Já em jazigos, a estrutura facilita o acesso, tornando o procedimento mais ágil”, indica Carmen.

Para explicar e desmistificar o tema, a especialista do Grupo Memorial separou seis mitos e verdades sobre o processo:

Mitos

“O corpo desaparece completamente em poucos anos”: nem sempre é verdade. A decomposição depende de vários fatores, como o tipo de solo, clima e método de sepultamento. Os ossos podem permanecer por décadas ou até séculos, dependendo das condições; “Os caixões evitam completamente a decomposição”: embora uma urna funerária possa retardar o processo, ela não impede a decomposição natural. Mesmo os caixões selados, eventualmente permitem a degradação dos restos mortais; “A exumação sempre resulta em evidências conclusivas”: em casos de investigações criminais, os restos mortais podem estar em condições que dificultam ou até impossibilitam a obtenção de informações.

Verdades