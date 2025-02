Exposição “Olhar Metropolitano” chega ao Terminal Metropolitano de Diadema

Após iniciar em dezembro, na unidade da EMTU de São Bernardo do Campo, e em seguida passar pelos terminais Carapicuíba e Luiz Bortolosso, em Osasco, a exposição de fotos da 3ª edição do Olhar Metropolitano chega ao Terminal Metropolitano de Diadema nesta segunda-feira (03). Quem estiver por lá poderá apreciar, até 16 de fevereiro, os 20 registros pessoais de passageiros que utilizam o transporte intermunicipal e que foram escolhidos como vencedores do concurso promovido pela EMTU, selecionados entre as 125 imagens que concorreram.

O concurso foi lançado em 18 de agosto de 2024 para celebrar o Dia Mundial da Fotografia, tendo recebido dezenas de imagens das cinco regiões metropolitanas do Estado onde a EMTU gerencia o sistema intermunicipal. ”Celebramos a paixão pelo transporte e a arte da fotografia, oferecendo uma chance única de conectar histórias reais à visão criativa dos nossos colaboradores e da comunidade.”, resume Paulo Reis, gerente de Marketing Institucional.



Após Diadema, a exposição visitará o Terminal São Mateus (18 a 28 de fevereiro). A exibição também pode ser vista nas redes sociais e no site oficial da EMTU.