Exposição na Casa do Olhar com nove artistas da região termina neste sábado

Chega ao final neste sábado (15), na Casa do Olhar Luiz Sacilotto, a exposição ABC dos Artistas, que reúne a produção de nove artistas da região após a participação no projeto de orientação de Cristina Suzuki. Participam da mostra Elizangela Dias Viana, Ilha Sousa, Letícia Gonçalves, Lucilene Trinca, Maryam Souza, Mauro Yamaguti, Priscila Designe, Rafael Cab e William Pimentel. A exposição, que conta com acessibilidade em todas as obras, pode ser conferida até sexta-feira, das 10h às 17h e no sábado, das 10h às 15h, com entrada gratuita.

Em seu projeto, que foi realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, a artista plástica Cristina Suzuki, nascida em Santo André e com forte atuação no ABC durante seus 30 anos de carreira, desenvolveu um trabalho pautado na busca de cada artista por sua própria linguagem e o domínio do processo criativo. O resultado desta procura pode ser conferido na exposição que reúne obras com temas e técnicas variados, que trazem em comum a mesma busca pelo aprimoramento de mensagem.

“Para além de suas origens, o que alinhava as obras desta exposição são os olhares dos artistas com muitas possibilidades de interpretações, apresentando discussões múltiplas de um mesmo mundo. Todas estas visões convivendo no mesmo espaço e trazendo várias formas de beleza, demonstram que cada um tem sua percepção da vida e que aí está a harmonia da existência em coletivo, a diversidade”, diz Cristina Suzuki.

O projeto resultou também em um documentário com depoimentos de Cristina Suzuki, dos artistas que participaram, além de registros do processo de criação das obras da exposição. O documentário é exibido durante o período da exposição na Casa do Olhar.

Histórico – Cristina Suzuki é uma artista visual formada pelas Faculdades Integradas Teresa D’Ávila, de Santo André, em 1990. Em sua pesquisa artística, interessa-se por colecionar e catalogar ‘padrões’ de diferentes naturezas, recolhendo-os de conceitos sociais que são senso comum e de modelos que elaboramos culturalmente. Também trabalha com possibilidades de reprodutibilidade do trabalho de arte, transitando entre gravura, fotografia, objeto, instalação, desenho digital e vídeo.

Entre os prêmios recebidos estão o prêmio Aquisição, do Salão de Arte Contemporânea de Santo André, em 2011, tendo sua obra passando a compor o acervo da cidade, e a menção honrosa do Salão ACM de Atibaia. Além de Santo André, Cristina tem obras na Pinacoteca de São Bernardo, e no Centro Cultural Vitor Brecheret, em Atibaia.

Serviço

Exposição ABC dos Artistas

Visitação: até 15 de março (sábado)

Horários: de terça a sexta, das 10h às 17h | sábado, das 10h às 15h

Local: Casa do Olhar Luiz Sacilotto

Endereço: Rua Campos Sales, 414 – Centro – Santo André