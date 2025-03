Exposição “Mulher Africana” celebra arte e força feminina na Câmara de SBC

De 07 a 28 de março, a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo recebe a Exposição “Mulher Africana: Força, História e Cultura”, uma celebração da força e da resiliência das mulheres africanas por meio da arte. A mostra poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A exposição apresenta esculturas em cerâmica do artista Fábio Lopes, idealizador do Ateliê Iyamopo, cujas obras retratam a profundidade das tradições africanas e a importância do feminino na cultura do continente. Há 20 anos, Fábio dedica-se à produção de peças voltadas para o culto religioso africano, tendo a figura feminina como um dos seus principais temas de pesquisa.

“A exposição é para exaltar o poder da mulher africana, extremamente poderosa na sociedade africana. O feminino é um pilar da maternidade, da força física e da magia. É isso que as peças retratam”, destaca o artista.



A realização da exposição conta com o apoio do presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Danilo Lima, que tem se dedicado a fortalecer iniciativas culturais e promover eventos que valorizam a diversidade e a história afrodescendente. “É uma honra acolher essa exposição e proporcionar à população um espaço de aprendizado e valorização da cultura africana e afro-brasileira”, afirma o vereador.

Programação Especial

26/03 – Roda de conversa com Simeia Mello

Discussão sobre cultura e história afro-brasileira com Simeia Mello, coordenadora do Núcleo de Educação no Museu Afro Brasil Emanoel Araujo.

14/03 e 21/03 – Oficina Cultural

Confecção de máscaras em cerâmica com Fábio Lopes, uma experiência prática e imersiva na arte africana.

Participe!

Garanta sua vaga: https://forms.gle/CeHn3BsKjxzVCoBU8 – as vagas são limitadas!

Local: Câmara Municipal de São Bernardo do Campo

Data: 07 a 28 de março

Horário: 9h às 17h