Exposição itinerante ‘Favela em Fluxo’ chega ao Rio de Janeiro

O Museu das Favelas, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, anuncia a chegada da exposição itinerante “Favela em Fluxo” à cidade do Rio de Janeiro, dando continuidade a uma jornada de trocas culturais e conhecimento iniciada no Recife, no Paço do Frevo, e seguida por Salvador, no Centro Cultural Solar Ferrão. Com curadoria de Rebecca França, José Eduardo Ferreira, Leonardo Moraes e Aline Bispo, a mostra estará em território carioca, em cartaz no Museu da Maré, de 30 de setembro a 2 de novembro.

“Favela em Fluxo”, que já recebeu cerca de 34 mil pessoas, apresenta uma experiência imersiva que destaca a efervescência criativa das favelas brasileiras, trazendo obras dos artistas Vitória Vatroi, Vários Nomes, Lua Barral, Cigana, Francisco Mesquita, Mila Souza, Uiler Costa Santos, Fernando Queiroz, Zaca Oliveira, Elson Júnior, Jade Maria Zimbra, Albarte, Gael Affonso, Entidade Maré, Deize Tigrona, Robinho Santana, Janaína Vieira, Mayara Amaral, ABSURDO (Wadjla Tuany), Pétala Lopes, Mc Mano Feu e Luiza Fazio. A mostra convida o público a refletir sobre os fazeres culturais das periferias, promovendo a valorização e reconhecimento de suas expressões artísticas.



“A exposição ‘Favela em Fluxo’ circula em uma jornada de pertencimento. É uma honra seguir nosso curso com essa itinerância, que agora chega ao Rio de Janeiro, trazendo ao público uma mostra que busca inspirar e celebrar a riqueza cultural das favelas, desafiando estereótipos e promovendo o reconhecimento genuíno das potencialidades desses territórios. Estamos construindo outras narrativas e contando as nossas histórias a partir das nossas expressões. Aqui, o fluxo das favelas se torna a rota primordial e coloca a cultura no centro”, destaca Natália Cunha, diretora do Museu das Favelas.



Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, afirma que “com a exposição ‘Favela em Fluxo’, o Museu das Favelas abre portas para a democratização cultural, impulsionando o reconhecimento e valorização das expressões artísticas das comunidades brasileiras”.



Leonardo Moraes, curador representando o Rio de Janeiro, é musicista e coordenador de ações de Arte Educação pelo SESC. Atuou como consultor curatorial nas exposições de ‘Funk: ousadia e liberdade’, no Museu de Arte do Rio e em ‘Dois Brasis: arte e pensamento negro’, no Sesc Belenzinho. Na curadoria, somam Aline Bispo, multiartista visual, ilustradora e curadora independente, Rebecca França, historiadora, curadora e diretora de arte, e José Eduardo Ferreira Santos, pedagogo, mestre em Psicologia e doutor em Saúde Pública, curador e coordenador do Acervo da Laje.



“É um prazer inenarrável participar de Favela em Fluxo e dessa curadoria que desenha um percurso que mergulha no espaço da favela, da comunidade, do morro, da quebrada, não de maneira pitoresca, mas de maneira potencial, criativa e esteticamente contemporânea, frente às políticas de inferiorização e subalternização operadas nesses territórios, pelas políticas de Estado. Romper com essas estruturas faz parte do fluxo que desenhamos no processo de construção dessa exposição, com artistas de Pernambuco, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo”, afirma Leonardo Moraes.



A mostra é uma realização do Museu das Favelas, com o patrocínio do Nubank, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



“A itinerância desta exposição é fruto de uma poderosa colaboração entre iniciativas públicas e privadas em prol da diversificação da economia, viabilizada pela Lei Rouanet, o mais eficiente instrumento de financiamento público da cultura. Ao possibilitar projetos culturais, a lei contribui para estimular a produção cultural brasileira em suas diversas manifestações, promovendo a inclusão e democratização do acesso à arte e à cultura”, conta Ricardo Piquet, diretor-geral do IDG.



Caroline Afonso, Head de ESG do Nubank, finaliza: “Acreditamos firmemente que a transformação social começa com a valorização da cultura e a garantia de que diferentes perspectivas da mesma sociedade tenham o seu protagonismo. Estamos muito animados por fazer parte desse projeto, que impulsiona talentos e territórios diversos, além de posicionar a cultura como agente protagonista de transformação e inclusão”.



Depois de ocupar a capital carioca, ‘Favela em Fluxo’ segue para São Paulo, na sede do Museu das Favelas.

Serviço | Exposição ‘Favela em Fluxo’

Abertura: 30 de setembro, às 17h

Entrada: Gratuita

Local: Museu da Maré

Endereço: Av. Guilherme Maxwel, 26 – Maré, Rio de Janeiro Data: 30 de setembro a 2 de novembro

Funcionamento:Terça a sexta, de 9h às 17h