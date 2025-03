Exposição interativa de Alice no País das Maravilhas chega no Shopping ABC

“A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível”. A magia da história de Alice no País das Maravilhas ganha vida na exposição imersiva Trilogia das Aventuras: Alice, que chega no Shopping ABC, no próximo dia 3 de abril, e promete levar o público a uma viagem pelo mundo fantástico de Alice, em mais de 800 metros quadrados de área expositiva e mais de 100 itens que levam a esse universo.

Em um mundo onde a realidade e a fantasia se misturam, a história de Alice completa 160 anos este ano, e essa exposição traz à tona as emoções dessas aventuras criadas por Lewis Carroll, como a famosa Toca de Coelho, o Buraco com Prateleiras, Rio de Lágrimas, Floresta Mágica e habitado por criaturas mágicas como um coelho apressado, uma lagarta filósofa, um chapeleiro maluco, uma rainha de copas sem coração e um gato sorridente.

A mostra traz duas grandes áreas com mais de 9 ambientes interativos: a ‘superfície’, com as atrações do Jardim de Entrada, Túnel, Criador e Criaturas, Biblioteca, Gabinete de Curiosidades e Vaudeville e o ‘subterrâneo’, que traz a Toca do Coelho, Conselho de uma Lagarta, Gato de Cheshire, Um Chá Maluco, O Campo de Croqué da Rainha e a atração Alice Através do Espelho.

“‘As Aventuras de Alice no País das Maravilhas’ é um clássico que permanece atual e que inspira milhares de artistas ao redor do mundo a ilustrá-lo. Entre pela Toca do Coelho e venha conhecer o mundo que Alice evoca para além da garotinha loira de vestido azul que a Disney retratou. Uma jornada para pais e filhos no campo do conhecimento, informação, experiências e descobertas“, destaca Rodrigo Gontijo, curador da exposição.

Inédita no Brasil, a mostra mergulha na clássica obra traduzida em mais de cem idiomas, e que, até hoje, mexe com a imaginação de fãs em várias gerações. Um dos grandes destaques ainda da exposição está nas obras e ilustrações de artistas como o espanhol Salvador Dalí, Blanche McManus, Maggie Taylor e Yayoi Kusama e brasileiros como Adriana Peliano, Caroline Murta e Vladimir Barros, em cenários detalhadamente elaborados com efeitos especiais que buscam o envolvimento do público.

“A exposição será um grande presente aos fãs, apaixonados e curiosos pelo mundo de Alice. Pela 1ª vez no Grande ABC, essa mostra está rica em detalhes, com imagens, luzes, sons, ilustrações, cenários, animações, realidade aumentada e projeção. É um grande encontro para o shopping e para a região que pode conferir uma atração como essa”, destaca a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

‘Trilogia das Aventuras: Alice’ é uma realização do coletivo Bordas, responsável por exposições artísticas imersivas de sucesso, como A Beleza Sombria dos Monstros: A Arte de Tim Burton e de parcerias com instituições como Centro Cultural Banco do Brasil, Oca SP e Caixa Cultural SP.

Os ingressos já estão disponíveis pelo link, a partir de 25 reais e a visitação acontece sempre de terça a sexta-feira e aos domingos das 12h às 20h e aos sábados, 10h às 20h (com a última entrada às 19h).

Serviço

Exposição ‘Trilogia das Aventuras: Alice’ no Shopping ABC

Período: de 3 de abril até 8 de junho

Local: Piso Loft/G1 – entrada pela Loja Decathlon

Ingressos disponíveis pelo link https://meaple.com.br/aventuras-alice/trilogia-das-aventuras-alice e também, é possível comprar no local.

A gratuidade dos ingressos é válida para crianças de até 5 anos e 11 meses.

Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André – SP



Crédito:João Oliveira

Crédito:João Oliveira