Exposição imersiva com obras de dois metros estreia em SP

Sandro Akel, conhecido por expandir os limites das técnicas tradicionais para criar uma linguagem visual única, abre as portas de seu ateliê de 400 metros quadrados na Barra Funda, São Paulo, para uma exposição autoral entre os dias 17 e 23 de outubro. A mostra, intitulada “Como vim parar aqui?, reunirá mais de 30 obras de grandes dimensões, algumas com até 220 centímetros de altura, que são produzidas utilizando a técnica encáustica — uma fusão de cera e pigmentos que conferem profundidade e camadas de história a cada composição. A exposição tem entrada gratuita, e terá início a partir das 18h.

Além de apreciar as criações, o público terá uma experiência exclusiva: Sandro Akel estará presente no atelie realizando performances ao vivo, demonstrando a técnica e suas camadas meticulosas de cera e pigmentos aplicados sobre os cartazes. “A encáustica exige paciência, é uma técnica demorada, mas acredito que cada quadro traz consigo histórias de vida que se impõem à medida que a obra ganha forma”, comenta Akel.

A arte do artista é marcada pela composição de elementos díspares, como street art, desenho puro, parafina e madeira, criando uma collage visual que reflete o caos e a diversidade das ruas. Com influências do impressionismo e da pop art, sua obra se apresenta como um testamento à constante evolução da expressão artística urbana. Elementos como o lambe-lambe, cuidadosamente rasgado e incorporado às obras, trazem fragmentos literais da vida na rua para suas composições, gerando um senso de imediatismo e impermanência.

Com mais de três décadas de carreira, Akel é um dos principais nomes da arte pop urbana brasileira, e na exposição os visitantes poderão percorrer, por meio das obras, mais de 25 anos de sua trajetória,que questiona o papel da cultura e dos materiais descartados na sociedade contemporânea. As peças da exposição estarão à venda, com preços a partir de R$ 5 mil.

Serviço:

Exposição: Como vim parar aqui?

Local: Ateliê de Sandro Akel – Barra Funda, São Paulo

Data: 17 a 23 de outubro de 2024

Horário: A partir das 18h

Entrada: Gratuita

Capacidade: 250 pessoas

Obras à venda: À partir de R$ 5 mil

Sobre Sandro Akel

Sandro Akel é artista plástico com 32 anos de carreira e co-fundador do prestigiado Coletivo Bijari, onde desenvolveu projetos que uniam artes visuais e tecnologias aplicadas em grandes instalações, intervenções urbanas e ações multimídia. Desde 2011, Akel vive e trabalha no bairro da Barra Funda, em São Paulo, dedicando-se exclusivamente à pintura, e se tornou reconhecido por sua capacidade de transformar cartazes da cidade em arte, propondo novas reflexões sobre a história da sociedade contemporânea.