Exposição imersiva celebra os 30 anos de Ayrton Senna com curiosidades inéditas

A exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva – 30 Anos”, em cartaz no Shopping Lar Center, proporciona aos visitantes uma experiência única e imersiva, permitindo que eles conheçam a trajetória pessoal e profissional de um dos maiores ícones do esporte brasileiro. O evento, que utiliza tecnologias inovadoras com modelagem 3D realista e geração de voz por inteligência artificial, leva os fãs a uma jornada no tempo, apresentando a vida de Ayrton Senna sob seu próprio olhar.

Playlist Exclusiva de Senna

A música sempre teve um papel especial na vida de Ayrton Senna. Para relembrar sua relação com o universo musical, a exposição oferece aos visitantes um QR Code para acesso a uma playlist exclusiva, que inclui desde Milton Nascimento e Madonna até Dire Straits e Chitãozinho & Xororó. A seleção reflete a diversidade de gostos do piloto, entre o rock, a MPB e o pop.

Curiosidades e Momentos da Vida de Senna

Em uma das áreas da exposição, os visitantes podem descobrir o lado gastronômico de Senna. Embora fosse dedicado aos treinos e à corrida, o piloto também tinha seus pratos favoritos, uma faceta menos conhecida de sua vida. A exposição também resgata o momento da infância e das experiências no kart, relembrando sua habilidade mecânica e o fato de desmontar os karts com o apoio de seu pai.

Visitação e Ingressos

A exposição, idealizada pela YDreams Global e patrocinada por Austral Seguradora, EMS e Estácio|Instituto Yduqs, está aberta ao público até o dia 16 de março de 2025. O evento conta com acessibilidade para pessoas com deficiência, incluindo vídeo em libras e livro em braille, tornando-o acessível para todas as idades e públicos.

Serviço: