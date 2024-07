Exposição de Carros Antigos na Rolex 6 Horas encanta fãs de automobilismo

Entre os dias 12 e 14 de julho, o Autódromo de Interlagos foi palco da aguardada exposição de carros antigos durante a Rolex 6 Horas de São Paulo. O evento trouxe uma incrível coleção de automóveis clássicos com mais de 30 anos, proporcionando uma verdadeira viagem no tempo para os amantes de carros.

A área do evento contou com mais de 70 veículos históricos, cuidadosamente selecionados por sua excelente conservação e importância histórica.

Destaques da Exposição

Entre os destaques da exposição, estavam dois carros franceses históricos: a Willys Interlagos Berlineta e a Lola T70. A Willys Interlagos Berlineta, uma cópia brasileira do Alpine francês, é um carro emblemático que fez história nas pistas brasileiras. Pilotado por Luiz Evandro Águia, o veículo com um passado glorioso em corridas foi uma das grandes atrações, encantando o público presente. A Lola T70, um carro dourado de pista, também fez história em Interlagos e atraiu muitos olhares durante o evento.

A exposição de carros antigos celebrou a história do automobilismo, reunindo veículos que marcaram épocas e mostrando a evolução do design e da engenharia ao longo das décadas. Em um destaque especial, a exposição também contou com diversos modelos de Mustang, em celebração aos 60 anos do Ford Mustang, uma homenagem a este ícone automobilístico que marcou gerações.

Emerson Ferreira, um dos organizadores da exposição de carros *Clássicos Interlagos*, destacou a participação ativa dos proprietários dos veículos: “Tivemos mais de 70 carros, todos com mais de 30 anos em excelente estado. Os próprios proprietários participaram do evento, expondo seus carros e, no sábado, deram uma volta na pista com a família e amigos, proporcionando um momento único para todos os presentes.”

Silvio Zambello, presidente do Automóvel Clube Paulista, também comentou sobre a importância do evento e sua participação: “Foi um grande prazer receber o convite dos amigos para ajudar no evento dos carros antigos. O clube, fundado em 1957, tem uma longa tradição em organizar corridas de carro, e estamos sempre prontos para apoiar eventos como este. Além disso, faço parte do Alfa Romeo Clube do Brasil, e trouxemos vários carros de corrida históricos, incluindo uma réplica do Fúria. Participar deste evento foi uma satisfação enorme.”

Zambello também destacou a participação de um modelo especial: “Trouxemos o GT40 e estamos trabalhando para lançar um campeonato de carros clássicos GTs em 2025, que se chamará Historic Race GT. Este campeonato incluirá carros como Fúria, Puma, Ford GT, Porsche, e outras réplicas.”

A exposição de carros antigos destacou a tradição do esporte e proporcionou uma experiência única aos visitantes, unindo o passado glorioso dos automóveis clássicos com a inovação dos protótipos Hypercar e LMGT3.