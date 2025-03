Exposição “Aranismo” desembarca no Shopping Praça da Moça

A cidade de Diadema, localizada na região metropolitana de São Paulo, tem um novo espaço dedicado às artes. A exposição “Aranismo” acaba de ser inaugurada no Shopping Praça da Moça e pode ser acessada de modo gratuito no Piso Araucária, onde está instalada.

Assinada por Aran Vieira, que é morador da cidade, traz para a mostra elementos do cubismo, movimento que ficou famoso no início do século XX por meio de artistas como Pablo Picasso e Georges Braque. O público poderá apreciar a evolução do artista que já foi convidado, a exibir seus trabalhos, por uma importante galerista na China em 2024, a Yi Gallery que fica no M50 Shanghai Art District.

Esta é a segunda vez que Aran Vieira assina uma exposição no shopping. A primeira exibição aconteceu em um espaço aberto, mas desta vez a mostra vem no formato de ateliê e terá telas produzidas nos últimos 10 anos com todas as linguagens da exposição, sendo telas, rascunhos, ilustrações e esculturas.

“No período em que estive na China aproveitei para estudar e pesquisar sua cultura. Visitei mestres de caligrafia, templos milenares e estar de volta ao meu país de origem e em um espaço tão importante como o Shopping Praça da Moça me move a nutrir a sociedade de elementos culturais.

Para Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, é essencial trazer movimentos culturais diversificados que tenham alguma conexão com a cidade e possam privilegiar seus artistas. “Aran Vieira é de Diadema, já expôs no shopping antes e tem vivência internacional. Desta vez preparamos um espaço reservado exclusivamente para quem quiser apreciar seu trabalho e em algumas oportunidades conversar com o artista”, explica Lima.

Serviço: Exposição “Aranismo”.

Data: Sem prazo definitivo para desmontagem da exposição.

Horário: Durante todo o horário de funcionamento do shopping.

Onde: Piso Araucária – Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.