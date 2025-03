Shopping Praça da Moça apresenta espetáculos teatrais gratuitos aos domingos

Para quem busca diversão e cultura para toda a família, o Shopping Praça da Moça preparou uma programação imperdível! Durante todos os domingos de março, o projeto “Teatro Shopping Praça da Moça” traz peças teatrais gratuitas, com histórias envolventes e personagens inesquecíveis.

As apresentações começam no dia 09 de março com a peça “Família Monstro”, trazendo um toque de mistério e diversão para os pequenos. No domingo seguinte, 16 de março, é a vez de “Rainha da Neve”, um espetáculo encantador que promete transportar o público para um mundo congelante cheio de magia. Já no dia 23 de março, os brinquedos ganham vida no palco com “História de Brinquedo”, uma emocionante aventura sobre amizade e coragem. Para fechar a programação com chave de ouro, no dia 30 de março, a peça “Mentes Divertidas” traz personagens inusitados que mostram a importância das emoções no nosso dia a dia.

“Nosso objetivo é proporcionar momentos de lazer e cultura para as famílias, tornando o teatro acessível e divertido para todos. Essa programação foi pensada para encantar crianças e adultos, trazendo histórias envolventes para o público”, afirma Daniel Lima, gerente de marketing do shopping.

Serviço: Teatro Shopping Praça da Moça

Datas: 09, 16, 23 e 30 de março.

Horário: 15h.

Local: Praça de Eventos – Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.

Evento gratuito