Exposição “Amor está nas pequenas coisas” ganha horário especial no “Dia dos Namorados”

O Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) vai estender o horário da exposição “Amor está nas pequenas coisas” até às 22h, nesta quarta-feira (12 de junho), data em que se comemora o “Dia dos Namorados”.

Exibidas pela primeira vez no exterior, as obras da animadora e ilustradora sul-coreana Puuung capturam momentos pequenos do dia a dia, mas comoventes, com histórias universais que podem ser apreciadas em qualquer lugar do mundo.

Com muitos fãs principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, a artista tem 10 anos de carreira e conta, atualmente, com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, onde costuma publicar os seus desenhos.

“A arte de Puuung nos faz refletir sobre o descobrimento do amor e da emoção na vida cotidiana. A exposição oferece ao povo brasileiro a oportunidade incrível de ter um contato direto com a sua obra”, diz o diretor do CCCB, Cheul Hong Kim.

A exposição “Amor está nas pequenas coisas” ficará em cartaz até o dia 1 de setembro e pode ser conferida de terça a sábado, das 10h30 às 18h (com exceção do “Dia dos Namorados”), e das 11h30 às 16h30, aos domingos. A entrada é gratuita!

Serviço:

Exposição – “Amor está nas pequenas coisas”

Funcionamento: Terça a sábado, das 10h30 às 18h; Domingo, das 11h30 às 16h30

Local: Centro Cultural Coreano no Brasil

Endereço: Av. Paulista, 460. Térreo. Bela Vista, São Paulo (SP). Em frente ao metrô Brigadeiro.

Faixa etária: Livre

Entrada: Gratuita