Exportações brasileiras devem crescer 5,7% em 2025

A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) divulgou uma previsão otimista para as exportações brasileiras, projetando um crescimento de 5,7% em 2025 em comparação a 2024. De acordo com a entidade, as vendas externas devem alcançar um total de US$ 358,828 bilhões no próximo ano.

Esse valor representa um acréscimo de US$ 19,443 bilhões em relação à estimativa atual de exportações para 2024, que é de US$ 339,385 bilhões. A AEB também indicou que as importações devem totalizar US$ 265,780 bilhões em 2025, um leve aumento em relação aos US$ 264,171 bilhões projetados para o ano corrente.

Com essas cifras, o superávit comercial esperado para 2025 é de US$ 93,048 bilhões, o que significaria um crescimento significativo de 23,7% em relação ao superávit previsto para este ano, que é de US$ 75,214 bilhões.

A AEB ressalta que as previsões para o comércio exterior indicam uma aparente sustentabilidade, com uma leve elevação nos preços e aumento nos volumes exportados. Os principais produtos que devem impulsionar esse crescimento incluem soja, milho, petróleo e carnes bovina e de frango. Contudo, a entidade também alerta para possíveis ajustes nos preços que podem ocorrer durante o período.

Os dados apontam que os mercados sul-americanos continuam sendo os principais destinos das exportações brasileiras. No entanto, a AEB observa uma crescente competitividade da China nesta região, o que tem afetado a posição do Brasil como líder nas exportações.

O relatório da AEB ainda destaca algumas particularidades do mercado. As exportações de petróleo devem alcançar um recorde de US$ 44,360 bilhões em 2024, superando as projeções para a soja deste ano, que estão estimadas em US$ 43,078 bilhões. Entretanto, a análise sugere que a soja deverá retomar sua posição como o principal produto exportado do Brasil em 2025, com expectativas de vendas ao exterior atingindo US$ 49,5 bilhões. O petróleo deve ficar em segundo lugar com uma previsão de US$ 44,1 bilhões.

Tradicionalmente, soja, petróleo e minério representam uma parte significativa das exportações brasileiras. Para 2025, estima-se que esses produtos respondam por aproximadamente 34,04% do total das exportações esperadas, uma leve diminuição em relação à expectativa de 37,09% prevista para este ano.