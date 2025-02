Expo Turismo Paraná está com as inscrições abertas

As inscrições para participar da Expo Turismo Paraná já estão abertas. Podem se inscrever agentes de viagens e demais profissionais do trade turístico gratuitamente pelo site do evento até o dia do evento.

Após inserir dados pessoais e profissionais no sistema, o participante receberá sua confirmação de inscrição pelo site, além de sua credencial. “O participante que levar a sua credencial impressa precisa apenas pegar o suporte na recepção do evento, evitando filas e espera”, explica a coordenadora da ABAV-PR, Priscila Amaral.

É importante salientar que o participante deverá pertencer a uma das quatro categorias profissionais do evento: agente de viagens, operador de turismo, profissional do trade turístico ou imprensa. Por ser um evento B2B, não são permitidos menores de 16 anos.

A Expo Turismo Paraná, um dos maiores eventos do Sul do país, está em sua 29ª edição e vai ocorrer nos dias 27 e 28 de março de 2025 no Viasoft Experience, em Curitiba (PR). Com quase 30 anos de história, a feira consolidou-se como o melhor evento B2B de turismo do Estado, atraindo um público qualificado do mercado do turismo.

A programação contará com palestras que vão abordar as principais tendências do turismo, oferecendo assuntos contemporâneos e inovadores. Além disso, caravanas de agentes de viagens de diversas regiões do Brasil já estão previstas, assim como também caravanas de outros países, como o Paraguai. Em sua abertura, o evento trará uma surpresa, proporcionando aos participantes um novo olhar sobre o turismo paranaense e reforçando ainda mais sua importância no cenário nacional.

Serviço:

Expo Turismo Paraná