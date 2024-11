Explosões interrompem entrevista de Erika Hilton

Na noite desta quarta-feira, 13 de novembro, o Palácio do Planalto foi cenário de uma coletiva de imprensa concedida pela deputada Erika Hilton (PSOL) quando explosões foram registradas nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. O evento causou apreensão entre os presentes e interrompeu temporariamente a discussão sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa abolir a jornada de trabalho 6X1.

Inicialmente, a coletiva transcorria sem incidentes, mas foi subitamente interrompida por um forte estrondo. Cerca de 19 segundos depois, um segundo ruído alarmante fez com que a atenção dos participantes se voltasse para o ponto de origem do som, ainda sem qualquer esclarecimento imediato sobre o ocorrido.

Em comunicado ao portal Terra, o Corpo de Bombeiros confirmou que o responsável pelo ato explosivo morreu no incidente. Um veículo contendo explosivos também foi localizado nas proximidades, levando as autoridades a isolarem a Praça dos Três Poderes. Um esquadrão antibombas foi mobilizado para realizar uma varredura minuciosa no STF.

O Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota oficial relatando que “dois fortes estrondos foram ouvidos” ao término da sessão daquela noite. Por medidas de segurança, ministros, servidores e colaboradores foram evacuados do edifício principal. A instituição destacou seu empenho em colaborar com as investigações policiais em andamento.

Além do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Civil do Distrito Federal também estão presentes no local e já iniciaram os procedimentos investigativos. A 5ª Delegacia de Polícia assumiu a frente das investigações e realizou a perícia no cenário da explosão.

As autoridades continuam trabalhando para esclarecer os detalhes e as motivações por trás deste incidente preocupante que abalou o centro político do país na noite passada.