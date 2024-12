Exames oftalmológicos no SUS disparam

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem registrado um notável aumento no número de exames oftalmológicos voltados à prevenção de doenças da retina, demonstrando um crescimento de 49,5% em 2023 em comparação a 2019. Segundo dados divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o ano passado alcançou a marca histórica de quase 12 milhões de procedimentos, refletindo um avanço significativo na área.

Em 2019, o Ministério da Saúde reportou a realização de 7,9 milhões desses exames. Até agosto de 2024, mais de 9 milhões já haviam sido realizados, sinalizando uma tendência de novos recordes. Especialistas do CBO atribuem esse progresso ao fortalecimento das políticas públicas de saúde e ao aumento da conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce, especialmente em relação à retinopatia diabética, que é a principal responsável pelo aumento dos exames.

O relatório do CBO analisou quatro modalidades específicas de exames disponíveis no SUS: biomicroscopia de fundo de olho, mapeamento de retina, retinografia colorida binocular e retinografia fluorescente binocular. Os dados indicam que todos esses procedimentos tiveram crescimento expressivo no último ano.

Comparativamente, entre janeiro e agosto de 2019, a média mensal era de aproximadamente 645 mil exames. Em 2020, esse número caiu para cerca de 413 mil devido à pandemia. Contudo, em 2023, com a retomada plena dos serviços do SUS, a média subiu para mais de 972 mil procedimentos mensais, e já ultrapassa 1,1 milhão por mês em 2024.

A análise detalhada dos dados revela que as mulheres são as principais beneficiárias desses exames. Entre janeiro e agosto dos anos estudados (2019-2024), foram realizados cerca de 15,5 milhões de testes em mulheres contra 11,2 milhões em homens. Além disso, a maior concentração dos exames ocorreu entre pessoas com mais de 60 anos, com um total de 3,6 milhões realizados em 2024 nesta faixa etária.

Esses números ressaltam não apenas o impacto positivo das políticas públicas na área da saúde ocular, mas também uma crescente mobilização social quanto à importância do cuidado preventivo.