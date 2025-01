Exaltação de Tarcísio a Trump gera críticas da esquerda e da direita

Nos dias 19 e 20 de janeiro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos, utilizou suas redes sociais para expressar apoio à posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. As postagens, que incluiu um vídeo em que Tarcísio veste o boné com o slogan “Make America Great Again”, geraram uma onda de reações mistas, refletindo a polarização política que marca o cenário atual.

Em uma de suas publicações, o governador declarou: “Tá chegando a hora! Novos ventos que apontam para o progresso, prosperidade e liberdade. Todos atentos ao que está por vir?”. O entusiasmo foi compartilhado por alguns secretários estaduais, como Arthur Lima (Casa Civil), Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico) e Valéria Bolsonaro (Políticas para a Mulher), que também manifestaram apoio ao retorno de Trump.

Arthur Lima definiu o momento como “um dia para celebrar a liberdade”, enquanto Jorge Lima celebrou a renovação da direita mundial, destacando os valores conservadores e a defesa da liberdade como pilares do novo ciclo político. No entanto, essa postura gerou controvérsias. Até mesmo dentro do campo conservador, Tarcísio foi criticado por alguns, acusando-o de oportunismo por se alinhar ao retorno de Trump, especialmente após a decisão do Supremo Tribunal Federal de barrar a participação de Jair Bolsonaro na posse.

A oposição de esquerda, representada por figuras como Guilherme Cortez (PSOL-SP) e Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, criticou as postagens de Tarcísio, sugerindo que ele deveria focar mais nas questões locais do estado, ao invés de se envolver em celebrações externas. Camila Lisboa afirmou que o novo governo Trump trará mais medo e incertezas ao Brasil, ao contrário da esperança prometida.

Ademais, Tarcísio, que já havia elogiado Trump em sua vitória nas eleições anteriores, demonstrou otimismo quanto aos rumos que o retorno de Trump pode trazer, como uma economia mais forte e menores impostos, além de oportunidades comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

Tarcísio também reforçou suas intenções de buscar a reeleição para o governo paulista em 2026, ano em que Bolsonaro estará inelegível. Contudo, o governador mantém um discurso moderado, equilibrando críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva com a manutenção de relações diplomáticas com a administração federal.

A Secretaria de Comunicação do Governo de São Paulo ainda não se manifestou oficialmente sobre se as postagens de Tarcísio refletem uma posição oficial do governo estadual ou quais impactos essas declarações podem ter sobre o estado paulista.