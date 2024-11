Ex-jogador da Seleção Brasileira troca campos pelo vôlei e surpreende em estreia

Richarlyson, ex-atleta da Seleção Brasileira de Futebol e multicampeão pelo São Paulo, fez sua estreia no Vôlei Master 2024 com uma vitória convincente. O torneio, que ocorre no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel em Saquarema, é organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e reúne veteranos do esporte.

Richarlyson, que sempre teve o vôlei presente em sua vida desde a infância em Bauru, São Paulo, agora atua como ponteiro e líbero na categoria 40+ do Fluminense. Em sua primeira partida, ajudou a equipe a vencer o Capoeirão (SC) por 2 sets a 0, com parciais de 25/19 e 25/16.

“Minha formação no futebol me trouxe uma leitura de jogo e compreensão tática que aplico no vôlei”, declarou Richarlyson. “Hoje jogo mais por lazer, mas mantenho o espírito competitivo. Vestir a camisa do Fluminense é uma honra, e cada competição é uma chance de mostrar nossa força.”

O ex-futebolista também mencionou a influência positiva de Serginho, renomado campeão olímpico, que facilitou sua entrada no mundo do vôlei. “Ele me incentivou e abriu portas no esporte. Serginho é um exemplo para todos nós”, afirmou Richarlyson.

O Vôlei Master 2024 é um evento icônico que celebra o amor pelo voleibol no Brasil. Com mais de 2000 atletas e 156 equipes participantes, a competição se estende até sábado, destacando figuras históricas como Fernanda Venturini e Karin Rodrigues.

Radamés Lattari, presidente da CBV, expressou entusiasmo pela realização do evento: “O Vôlei Master demonstra a paixão dos brasileiros pelo esporte. É uma oportunidade única para amadores jogarem ao lado de ídolos.”

Além da emoção das partidas, o torneio serve como etapa classificatória para a Superliga Master 2025. As melhores equipes das categorias masculinas e femininas avançarão para a próxima edição da liga nacional.

Com um cenário deslumbrante em Saquarema e uma atmosfera repleta de histórias inspiradoras, o Vôlei Master reafirma seu lugar como um dos eventos mais prestigiados do calendário esportivo brasileiro.