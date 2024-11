Ex-dirigentes do Internacional condenados por desvio de verbas

Vitorio Piffero e Pedro Affatato, ex-dirigentes do Internacional de Porto Alegre, foram condenados por crimes de desvio de verbas durante a gestão do clube entre 2015 e 2016. Segundo o Ministério Público gaúcho, o valor desviado ultrapassou R$ 13 milhões. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) sentenciou Piffero a 12 anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro e estelionato, além de uma multa de 135 salários mínimos. Affatato, por sua vez, recebeu uma pena mais severa: 76 anos, um mês e 15 dias de reclusão, com multa de 675 salários mínimos, pelos mesmos crimes acrescidos de organização criminosa.

A defesa dos condenados alegou inocência e já anunciou que recorrerá da decisão em liberdade. As irregularidades investigadas incluem a falsificação de notas fiscais para serviços inexistentes. Os valores desviados foram utilizados para aquisição de bens pessoais, como um carro de luxo para Piffero e estadias em hotéis caros para Affatato.

Este caso é parte da operação Rebote, que investiga desvios na segunda gestão de Piffero no Internacional. Sua primeira gestão já havia sido marcada por suspeitas semelhantes, resultando em condenações anteriores. Em 2016, sob sua liderança, o clube sofreu seu primeiro rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, uma sindicância externa identificou gastos irregulares em obras no estádio Beira-Rio.

A atual direção do Internacional optou por não comentar as condenações. Este caso destaca a importância da transparência na gestão esportiva e reforça a necessidade de uma administração responsável nos clubes de futebol brasileiros.